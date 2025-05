Trovati con mezzo chilo di cocaina pronta per lo spaccio: due giovani arrestati dalla Squadra Mobile a Pietra Ligure

Savona. Ieri sera i poliziotti della Squadra Mobile di Savona, congiuntamente al Nucleo Sicurezza Urbana delle Polizie Locali associate di Loano e Finale Ligure, hanno arrestato a Pietra Ligure due giovani stranieri, uno dei quali con precedenti specifici e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, condotta in seguito di indagini mirate, ha portato al rinvenimento di una significativa quantità di cocaina.

I due giovani sono stati trovati in possesso di circa mezzo chilo di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere vendute oltre a un’ingente quantità di denaro contante, circa 2.500 euro, riconducibile all’attività di spaccio.

Gli arrestati, dopo le incombenze di legge, sono stati associati alla casa circondariale di Imperia.

Il servizio investigativo della Polizia di Stato, svolto congiuntamente con i corpi di Polizia Locale dei comuni della provincia, testimonia l’impegno a lavorare in sinergia per intensificare i controlli e le attività di prevenzione e repressione dei reati in un’ottica di maggior sicurezza per i cittadini soprattutto sul fronte della prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.