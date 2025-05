Trasporto Pubblico a Savona: sicurezza, qualità e contrasto all’evasione tariffaria

Savona. Proseguono le attività di monitoraggio tecnico a supporto dell’esecuzione del contratto di servizio per il trasporto con autobus nella Provincia di Savona. In meno di quattro mesi la Provincia ha effettuato due sopralluoghi presso la sede di TPL Linea: il primo, il 15 gennaio scorso, con l’obiettivo di osservare e valutare le procedure adottate per il rientro serale dei veicoli, e un secondo, il 2 aprile scorso, finalizzato alla verifica delle attività legate al progetto “Socrate” a contrasto dell’evasione tariffaria.

La sicurezza una priorità

Le operazioni, si legge nel documento rilasciato dagli ispettori, sono risultate ben coordinate: dopo il rientro, gli autobus sono sottoposti a rifornimento e a un primo controllo dei livelli motore. In parallelo si effettua un check tecnico mediante tablet collegato all’officina e aggiornato con checklist informatizzata. Le verifiche comprendono gruppi ottici, indicatori di direzione, comparto passeggeri, pneumatici e stato del veicolo, anche grazie all’impiego di strumenti telescopici con telecamera per controlli visivi in zone difficilmente accessibili. Grande attenzione alle operazioni di pulizia che avvengono secondo un piano settimanale che prevede interventi interni regolari e ciclicamente una pulizia profonda ed esterna. Per i veicoli elettrici sono state inoltre adottate, dichiarano gli ispettori, procedure e stalli specifici in prossimità delle colonnine di ricarica.

Il Presidente di Tpl Linea

“TPL Linea è costantemente impegnata nel rafforzare la qualità e l’affidabilità del servizio – sottolinea il Presidente Vincenzo Franceri – attraverso un’azione quotidiana che coinvolge tutte le componenti aziendali. L’obiettivo è garantire un trasporto con autobus sempre più sicuro, efficiente e aderente alle esigenze del territorio.”

Il Presidente della Provincia di Savona

“Il trasporto pubblico locale rappresenta un pilastro fondamentale per la coesione sociale e la sostenibilità ambientale del nostro territorio – dichiara il Presidente Pierangelo Olivieri – L’impegno quotidiano di TPL Linea, unito all’attività di vigilanza e supporto tecnico garantita dalla Provincia, testimonia la volontà condivisa di offrire ai cittadini un servizio sempre più affidabile e rispondente alle esigenze delle Comunità locali. Investire nella qualità del trasporto pubblico significa investire nel futuro del Nostro Territorio.”

Contrasto all’evasione tariffaria

Sotto la lente della Provincia anche il progetto “Socrate”, lanciato da TPL Linea nel luglio 2024 che combina interventi di monitoraggio e attività di sensibilizzazione a contrasto dell’evasione tariffaria.

L’attività degli ispettori ha coinvolto una squadra di quattro verificatori nel bacino urbano di Savona, tutti in possesso di qualifica di Polizia Amministrativa. Nel corso dell’attività di verifica sono stati controllati 116 passeggeri, con 7 sanzioni per una percentuale di evasione pari al 6%. Un dato che conferma l’efficacia del progetto e la professionalità degli operatori incaricati. Il personale ha operato con le nuove divise dotate di tesserini di riconoscimento e attrezzature digitali, tra cui bodycam e dispositivi per la registrazione delle sanzioni. Le bodycam, configurate su buffer circolare, garantiscono la registrazione mirata e la trasmissione in tempo reale alla sala operativa della Questura in caso di necessità.

Un impegno concreto e quotidiano

Le attività osservate confermano il grande impegno di TPL Linea nel garantire uno standard elevato di qualità ed efficienza, anche nelle fasi meno visibili del servizio. L’attenzione riservata all’organizzazione delle operazioni serali, alla sicurezza dei lavoratori, alla manutenzione dei mezzi e alla lotta dell’evasione tariffaria evidenzia un approccio orientato al miglioramento continuo del servizio di trasporto.