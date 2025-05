Tragedia sul lavoro: corriere di Loano muore investito da un Tir

Loano. Una tragedia ha colpito lunedì sera, poco dopo le 22:30, il polo logistico DHL di Carpiano, nel milanese. Roberto Vitale, 60 anni, autista di Loano e dipendente della ditta bresciana Bs Autotrasporti, è stato investito mortalmente da una motrice guidata da un collega nel piazzale dello stabilimento.

Secondo le prime ricostruzioni, Vitale aveva appena completato le operazioni di scarico del suo camion e si stava incamminando nel piazzale quando – forse a causa del buio – è stato travolto da una motrice condotta da un 62enne dipendente di un’altra azienda, la “T&T cargo-line”. L’impatto è stato fatale: i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche il personale dell’Agenzia Tutela della Salute e i carabinieri della stazione di Melegnano, che hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La speranza è che i filmati delle telecamere che inquadrano l’area possano aiutare a fare luce sulla tragedia.

L’uomo lascia due sorelle, due fratelli e due figli di 18 e 16 anni. “Per la città di Loano è un giorno triste – commenta il sindaco di Loano, Luca Lettieri – Per me lo è ancora di più, perché amico di vecchia data, soprattutto dei fratelli Ivano e Gennaro e le sorelle Enza e Patrizia, uniti da una storia comune a tanti meridionali che si sono trasferiti al nord a ‘cercar fortuna’ e a metter su famiglia. Nel 2006, già assessore, ho celebrato il suo matrimonio. La comunità tutta si stringe intorno alla famiglia di Roberto e in particolare ai suoi figli, Giacomo Alessandro e Giulia Wally”.

DHL Express ha diramato una nota per “esprimere il profondo cordoglio di tutto il management e dei collaboratori DHL. Alla famiglia va il nostro pensiero e le nostre più sentite condoglianze. In riferimento all’incidente, DHL Express comunica di aver fornito tutte le informazioni e i dati richiesti dalle autorità inquirenti e rimane in attesa di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’accaduto”.

Condoglianze anche dalla Bs Autotrasporti, l’azienda per cui il loanese lavorava: “Il signor Vitale, assunto con contratto a tempo pieno in data 15 aprile 2018, era inquadrato come autista, in conformità con quanto previsto dal contratto nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizione vigente. Nel corso degli anni ha dimostrato grande professionalità e dedizione al proprio lavoro, conquistando la stima e l’affetto di colleghi e collaboratori. Tutta l’azienda si stringe con commozione attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi, partecipando sentitamente al loro dolore”.

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore della logistica. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.