Tragedia della Natta a Celle: il 24 maggio l’ultimo saluto a Giovanna Barreca e Valerio Zunino

Celle Ligure. Il momento dell’addio a Giovanna e Valerio. Saranno celebrati sabato mattina i funerali di Giovanna Barreca che ha perso tragicamente la vita insieme al compagno Valerio Zunino nell’incidente dello scorso 12 maggio, alla Natta, avvenuto mentre la coppia stava andando a lavorare e dove mai è arrivata.

Giovanna, “Julie”, esperta critica cinematografica, amata anche da centinaia di studenti cui ha saputo insegnare la bellezza dei messaggi più intensi con i film che faceva loro conoscere a scuola, lascia con Valerio una ferita profonda.

I funerali di Giovanna, sabato mattina, 24 maggio, alle 10 nella chiesa di San Michele Arcangelo. Al termine, raggiungerà Valerio, e sarà con lui, per l’ultimo saluto al compagno che verrà dato, alle 12, nella Sala del Commiato, nel Tempio Crematorio del cimitero di Zinola, a Savona. Valerio, generoso e buono, tanti anni nella ferramenta di via Colla, rimarrà sempre nel cuore di tutti, come la sua “Julie”.