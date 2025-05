Traffico intenso, A10 in crisi: oltre 15km di code

Liguria. Code e caos in A10. Un’altra giornata contraddistinta dal traffico intenso sulle autostrade liguri, con oltre 15km di code.

La coda più lunga (iniziata intorno alle 6,30 di questa mattina, 29 maggio), al momento si registra tra Borghetto e Finale Ligure, in direzione Genova: ben 10km.

Ma ci sono 5km di coda anche tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia, causa lavori.

Inoltre, si segnalano code a tratti tra Albenga e Borghetto, in direzione Genova; coda di di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per veicolo in avaria; coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Grossi problemi anche nella serata di ieri (28 maggio), con un’auto in fiamme all’altezza di Pietra Ligure, che ha portato anche alla chiusura temporanea del tratto per permettere le operazioni di spegnimento e soccorso.