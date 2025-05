Tpl Linea, presentato il nuovo programma triennale del Premio di Risultato 2025–2027 

Savona. Si è concluso oggi, presso la sede di Confindustria Savona, il ciclo di incontri tra Tpl Linea e le organizzazioni sindacali avviato nei mesi scorsi per la definizione del nuovo programma triennale del Premio di Risultato 2025–2027. Il confronto, costruttivo e partecipato, ha permesso di condividere contenuti e obiettivi in linea con le priorità strategiche dell’azienda e con le prospettive delineate dal piano industriale 2025-2033, già approvato dall’Assemblea dei Soci il 16 gennaio scorso.

Il programma coinvolge in modo trasversale tutte le funzioni aziendali – dalla controlleria al personale viaggiante, dalle officine agli amministrativi e all’area commerciale – con obiettivi chiari e misurabili. Al centro, la produttività, l’efficienza operativa e la qualità del servizio.

Tra i principali ambiti di intervento: la correttezza operativa nei controlli, la manutenzione predittiva e la riduzione dei fermi vetture in officina, l’incremento della domanda del trasporto pubblico, la riduzione delle assenze brevi nell’area amministrativa, lo sviluppo del CRM e la bigliettazione elettronica, in fase di avvio da settembre, con Tpl Linea prima realtà ligure ad adottarla. Un approccio che mira non solo a rafforzare le performance aziendali, ma anche a generare valore per il territorio, migliorando l’esperienza di mobilità e contribuendo alla crescita sostenibile del servizio. Il valore economico sarà strutturato in una componente di montante e cash welfare, in continuità con le politiche aziendali di benessere organizzativo.

“Abbiamo voluto costruire un percorso che non riguarda solo la produttività, ma il ruolo attivo che ogni persona può avere nel contribuire agli obiettivi dell’azienda – dichiara Giampaolo Rossi, Direttore Generale di Tpl Linea. – Questo programma è parte integrante del piano industriale di scenario che ci guiderà fino al 2033: accessibilità, digitalizzazione, sicurezza, sostenibilità e mobilità integrata non sono solo linee strategiche, ma responsabilità che vogliamo condividere con tutta la comunità aziendale.”

Il piano industriale di scenario 2025–2033, che accompagna l’azienda verso la scadenza dell’affidamento diretto, traccia le principali direttrici di sviluppo: accessibilità per tutti i tipi di utenza attraverso l’ampliamento dell’offerta e dei servizi; mobilità integrata e intermodalità; digitalizzazione e sicurezza, con un’app dedicata, l’integrazione con la bigliettazione elettronica a partire da settembre, il sistema AVM per il monitoraggio in tempo reale e il potenziamento della videosorveglianza. Centrale anche il capitolo della sostenibilità ambientale, con il rinnovo della flotta (bus elettrici per l’urbano, bus a metano per l’extraurbano), l’installazione di colonnine di ricarica e i lavori per l’elettrificazione dei depositi.

