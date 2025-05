Tpl Linea, incontro in Provincia con i sindacati. Assegnati 900mila euro di contributo straordinario

Savona. Si è svolto questa mattina, presso la sede della Provincia di Savona, un incontro tra il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, richiesto dalle stesse sigle e prontamente accolto dall’Ente affidante. All’incontro ha preso parte anche il Vice Presidente Andrea Castellini, in qualità di delegato alle Società Partecipate dell’Amministrazione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle principali tematiche che interessano il servizio di TPL Linea S.r.l., società affidataria del contratto di servizio per il trasporto pubblico su gomma sull’intero territorio provinciale.

I TEMI AFFRONTATI

Contributo straordinario. E’ stata condivisa con soddisfazione la notizia della formale assegnazione di oltre 900 mila euro di contributo straordinario, frutto di un lavoro sinergico svolto dal territorio, con la partecipazione attiva dell’Azienda TPL Linea, delle sigle sindacali e di tutti i Soci, in primis il Comune di Savona. La Provincia, nel suo ruolo di coordinamento, rinnoverà a breve un confronto con tutti loro sulla base dell’accordo di programma siglato a gennaio 2023.

Esternalizzazione del 10%. Si è discusso del quadro normativo nazionale che prevede l’obbligo di esternalizzare una quota del servizio. La Provincia ha illustrato il percorso di approfondimento giuridico in corso, impegnandosi ad aggiornare e confrontarsi nuovamente con le organizzazioni sindacali non appena vi saranno elementi certi e maturi.

Recesso di GTT. E’ stata analizzata la situazione aperta dal recesso di GTT, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C, dalla compagine societaria atuale. Ad oggi, il percorso prevederebbe infatti la liquidazione delle quote da parte della Società, con monitoraggio attivo da parte dell’Ente affidante.

Verifica del contratto di servizio. Dopo due anni dall’affidamento, si è proceduto a un bilancio sui risultati raggiunti, con attenzione anche agli ambiti di miglioramento su cui concentrare gli sforzi futuri, a beneficio del servizio reso ai cittadini e delle condizioni di lavoro del personale.

“Il confronto si è svolto in un clima costruttivo e di reciproca disponibilità. Da entrambe le parti è emersa la volontà di proseguire lungo la strada del dialogo e della collaborazione, con l’obiettivo comune di valorizzare il trasporto pubblico locale, rafforzare l’efficienza dei servizi e tutelare chi, ogni giorno, lavora per garantirne il funzionamento”, sottolineano dalla Provincia.

“Riteniamo positivo questo incontro – ha dichiarato il Presidente Olivieri – per i chiarimenti forniti e per l’approfondimento di alcuni temi strategici. La Provincia continuerà a garantire il proprio impegno a sostegno del TPL, come infrastruttura fondamentale per il territorio e come luogo di lavoro che merita attenzione, ascolto e sviluppo.”

“Abbiamo evidenziato le problematiche organizzative” proseguono le OO.SS. “la carenza di conducenti per coprire il servizio quotidiano e l’incertezza sul reperimento delle risorse necessarie al rinnovamento del parco autobus, aggravato dalla ricaduta della cessione delle quote di GTT che potrebbero essere liquidate da TPL Linea. E’ stato richiesto che i 69 Comuni proprietari della società oltre la Regione Liguria si assumano in quota parte la sostenibilità del piano industriale redatto dall’Azienda, senza far ricadere sui Lavoratori pesanti ricadute”.

“A riguardo della norma che prevede la messa a gara pubblica del 10% del servizio – evidenziano inoltre – abbiamo ribadito la preoccupazione che i risparmi siano fatti solo sui lavoratori e chiediamo all’Ente di proseguire il confronto sull’argomento. In ultimo, ma non per importanza, abbiamo richiesto il rispetto dell’accordo di programma del 27 Gennaio 2022 raggiunto tra Provincia e OOSS sulla gestione futura del contratto di servizio.”