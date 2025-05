Torneo Open Celle Ligure Italmatch: seconda edizione al via dal 2 al 15 giugno

Il grande tennis torna a brillare in Liguria. È stata ufficialmente presentata oggi, presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria, la seconda edizione del Torneo Open Celle Ligure Italmatch, in programma dal 2 al 15 giugno presso il Tennis Club Lavadore. L’evento è organizzato grazie al supporto di Italmatch Chemicals e si conferma tra le manifestazioni tennistiche più attese della stagione ligure.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame, l’Assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, il Presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il Presidente Fitp Liguria Andrea Fossati, i fratelli Francesco e Lorenzo Vesalici del Tennis Club Lavadore, l’Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals Sergio Iorio e il Direttore Generale Corporate Maurizio Turci.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del tennis e non solo. Il torneo, aperto a tutti i tesserati Fitp, si svolgerà sui campi del Tennis Club Lavadore, storico circolo fondato nel 1961. Parteciperanno alla competizione i 64 tennisti selezionati tra i migliori iscritti per classifica FITP. Un format che aveva già dimostrato la sua efficacia nell’edizione 2024, attirando non solo giovani promesse di grande prospettiva ma anche diversi atleti presenti tra i primi 100 del ranking nazionale.

Inoltre, quest’anno il montepremi totale è stato incrementato a 10.000 euro, rafforzando ulteriormente l’attrattività del torneo per gli atleti di alto livello del panorama tennistico italiano e contribuendo a innalzare il livello tecnico e competitivo della manifestazione. Sono già più di 90 i giocatori che hanno confermato la loro partecipazione, con iscritti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Spiccano, tra gli altri, nomi di rilievo come Gianluca Bellezza Quater, Alessandro Ingrao, Leonardo Malgaroli e Filippo Speziali. Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 31 maggio alle ore 12. Anche per questa nuova edizione, l’organizzazione dell’evento potrà contare sul sostegno di Italmatch Chemicals, gruppo internazionale con quartier generale a Genova e main sponsor della manifestazione, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Celle Ligure, Coni Liguria e Fitp Liguria.

“La seconda edizione dell’Open Italmatch di Celle Ligure promette uno spettacolo di grande qualità, dopo l’ampio successo riscosso all’esordio l’anno scorso – commenta l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro -. Nell’anno in cui la Liguria è la “Regione Europea dello Sport”, la competizione si rinnova ampliando il suo montepremi ed avvalendosi di una preziosa novità quale la collaborazione, fra le altre, con gli Insuperabili. La volontà è quella di affermare alcuni valori profondi, come l’amore per lo sport, la condivisione e l’inclusione attraverso il tennis, lanciando un messaggio molto positivo per i tanti appassionati del nostro territorio”.

Per la realizzazione del torneo si è rivelato fondamentale il contributo di Sergio Iorio, CEO e Founder di Italmatch, che proprio sui campi del Lavadore ha mosso i primi passi da tennista. La sua amicizia con i fratelli Vesalici ha dato vita a una collaborazione che, dopo il successo dell’edizione 2024, si tradurrà ancora una volta in un evento sportivo di alto valore, capace di unire passione per

lo sport, inclusione e tradizione.

“Essere al fianco di questa manifestazione per il secondo anno consecutivo è per me motivo di grande soddisfazione – dichiara Sergio Iorio – Il Tennis Club Lavadore rappresenta un luogo speciale della mia giovinezza e vedere crescere questo torneo, edizione dopo edizione, è un’emozione unica. Con Francesco e Lorenzo abbiamo costruito un progetto che unisce sport, territorio e valori sociali. Un ringraziamento particolare va al Comune di Celle Ligure, che con il suo supporto ha reso possibile la realizzazione di un evento che vuole essere un punto di riferimento per tutta la comunità”.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente questo evento sui nostri campi – aggiungono Francesco e Lorenzo Vesalici – Il livello tecnico si preannuncia altissimo e l’entusiasmo che si respira già da settimane ci conferma che sarà un evento davvero speciale dal punto di vista sportivo e per la valorizzazione del nostro territorio”.

“É una felice riconferma – sottolinea Andrea Fossati, Presidente della Fitp Liguria – di un torneo molto importante, il secondo dopo il Genoa Open Challenger in Liguria, sia per montepremi che per attenzione verso i giocatori. L’ospitalità offerta ai giocatori è un segnale di qualità e voglia di crescita. Grazie al Tennis Club Lavadore e a Italmatch Chemicals. Senza l’impegno del main sponsor non sarebbe realizzabile un torneo di questo livello. Sono davvero lieto che ci sia questo investimento sul tennis riconoscendone l’attrattività come già avviene a livello nazionale. Una conferma che il tennis produce ricchezza anche per le aziende”.

Ancora una volta il Torneo Open Celle Ligure Italmatch non sarà solo una vetrina per il tennis ligure e nazionale, ma una preziosa occasione per promuovere valori come inclusione e solidarietà. Grazie alla collaborazione con realtà come Stelle nello Sport, Fondazione Gigi Ghirotti, BIC Genova e Panathlon Club Genova Levante, la manifestazione conferma il suo impegno nel sostenere

progetti sociali attraverso lo sport. Per l’intera durata del Torneo saranno raccolti fondi attraverso la Lotteria delle Stelle a favore della Gigi Ghirotti.

Tra le novità più significative, la partecipazione dell’Associazione Insuperabili, di proprietà della Fondazione EcoEridania e sostenuta da Italmatch con cui condivide valori e visioni. Attiva in tutta Italia con 18 sedi, Insuperabili promuove lo sport tra bambini e ragazzi con disabilità, organizzando campionati e promuovendo numerose attività nelle scuole per sensibilizzare sul tema della diversità.

L’associazione sarà protagonista di due momenti speciali pensati per famiglie e appassionati. Il primo appuntamento è previsto per domenica 1 giugno alle ore 17, durante la giornata ufficiale di presentazione del torneo sulla passeggiata di Celle Ligure: sarà allestito un punto informativo dedicato ai genitori e uno spazio gioco dove i più piccoli potranno divertirsi e avvicinarsi al tennis in modo inclusivo.

Il secondo momento si terrà invece domenica 15 giugno, nel primo pomeriggio, poco prima della finalissima del torneo: sul campo in erba a 5 del Tennis Club Lavadore andrà in scena un incontro amichevole con una selezione dei migliori atleti degli Insuperabili. “Lo sport è un potente strumento di inclusione e rispetto – afferma Maurizio Turci, Direttore Generale Corporate di Italmatch Chemicals – Sostenere un evento che promuove questi valori, coinvolgendo associazioni come Insuperabili, Stelle nello Sport e la Fondazione Gigi Ghirotti, è per noi motivo di grande orgoglio. Crediamo fermamente che il valore di una competizione non si misuri solo sul campo, ma anche nell’impatto positivo che riesce a generare nella comunità.”