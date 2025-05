Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: il riassunto del secondo giorno di partite

Cairo Montenotte. Si conclude la fase a gironi del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, quest’anno disputato dai ragazzi della leva 2011. Giornata ricca di gare in cui tuttavia non c’è spazio per le sorprese: le big continuano a imporsi. È il caso della Juventus di mister Simone Muratore, ex giocatore professionista, e in cui gioca il figlio di Massimiliano Allegri, neo tecnico del Milan, che vince 2-1 contro l’Union Gorla e 4-1 contro l’NK Istra. Per i bianconeri dunque primo posto nel girone A, quello in cui c’è anche la Cairese, sconfitta 5-0 dall’NK Istra e protagonista di un pareggio 0-0 contro l’Union Gorla.

Giornata senza reti anche per il Legino, ultimo nel gruppo D. I verdeblù perdono 6-0 contro il Novara e 6-0 c0ntro il Montignoso. Novara che per altro batte i Glasgow Rangers 2-1 e arriva primo nel girone. Nel gruppo F invece l’Ospedaletti lotta ma senza successo contro gli svedesi del Djurgardens che vincono 4-3. Per la formazione imperiese, ultima nel girone, arriva anche una sconfitta contro la Cheraschese per 4-0.

Nessun colpo di scena nemmeno nel gruppo H. La Sampdoria vince 10-0 contro il Valle Agno ma perde 3-1 contro il Monaco, mentre la Cairese Giallo/Blu viene sconfitta da entrambe: 14-0 contro i monegaschi e 2-0 contro i vicentini. Percorso complicato anche per il Pietra Ligure, sconfitto 6-0 dalla Rappresentativa Piemonte Val d’Aosta e 7-0 dal Micri. Nel gruppo E invece doppio successo per il Ligorna: 3-0 alla Sisport e 2-0 alla Capriatese.

In campo anche le altre savonesi: in mattinata il Vado, ha perso 2-0 contro il Como, mentre il Pontelungo è caduto contro il Bologna 4-1. Nel pomeriggio invece un derby senza storia tra Vado e Celle Varazze con il successo 12-0 dei rossoblù.

Di seguito la classifica dei gironi [in aggiornamento]:

Gruppo A: Juventus, NK Istra, Union Gorla, Cairese

Gruppo B: Como, Targu Mures, Vado, Celle Varazze

Gruppo C: Monza, Rappresentativa Piemonte Valle d’Aosta, Micri, Pietra Ligure

Gruppo D: Novara, Glasgow Rangers, Montignoso, Legino

Gruppo E: Hellas Verona, Ligorna, Sisport, Capriatese

Gruppo F: Parma, Djurgardens, Cheraschese, Ospedaletti

Gruppo H: Monaco, Sampdoria, Valle Agno, Cairese Giallo/Blu