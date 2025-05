Tiroide, a Finale una giornata di prevenzione promossa da Fondazione Ant

Finale Ligure. Proseguono in Liguria le visite con ecografie gratuite finalizzate alla diagnosi precoce dei noduli tiroidei, organizzate dalla delegazione di Albenga di Fondazione Ant Italia Onlus.

Il quarto appuntamento di un mini-tour in provincia di Savona, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma a Finale Ligure. Gli specialisti della prevenzione di Fondazione Ant saranno a disposizione martedì 27 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso Nova Medica Finalese in via Dante Alighieri 36.

Le 24 visite con ecografia tiroidea dedicate alla cittadinanza, saranno prenotabili dal 19 maggio (esclusivamente dalle 9 alle 11.30, esclusi i weekend e fino a esaurimento posti) al numero 342 7646010.

Si può rimanere informati sui progetti della delegazione di Albenga al Charity Point da Cuore a Cuore Ant in Via Roma 46 e attraverso le pagine Facebook ANT in Liguria e Instagram merc_ant_ino.albenga.