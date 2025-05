“Ti presento Alstom”, porte aperte anche a Vado Ligure per scoprire la Power car dei treni a idrogeno

Vado Ligure. Alstom ha aperto le porte dei suoi nove siti italiani per un viaggio alla scoperta dell’azienda con le giornate “Ti presento Alstom”. Il 9, 10 maggio gli eventi hanno coinvolto oltre 2.500 persone tra familiari, bambini e amici

Presso il sito di Vado Ligure sono state organizzate visite guidate per scoprire da vicino la progettazione, costruzione e manutenzione delle locomotive e l’allestimento della “Power Car” dei treni a idrogeno Coradia Stream H dove viene trasformato l’idrogeno in energia elettrica.

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha aperto anche quest’anno, in occasione delle giornate “Ti presento Alstom”, le porte dei suoi 9 siti italiani a familiari, bambini e amici dei dipendenti. L’iniziativa ha confermato il successo dello scorso anno, coinvolgendo da nord a sud, oltre 2.500 persone tra adulti e bambini. Le giornate hanno avuto lo scopo di presentare le attività e i progetti dell’azienda, valorizzando il contributo quotidiano dei dipendenti che ne sono il motore.

L’edizione 2025 è partita venerdì 9 maggio con le sedi di Bologna, Firenze, Roma e Valmadrera, proseguendo sabato 10 maggio nei siti di Nola, Savigliano, Sesto San Giovanni e Vado Ligure e si concluderà venerdì 16 maggio con la sede di Bari.

Il tema scelto per questa edizione è stato “il viaggio”, rappresentazione simbolica del ruolo centrale che Alstom ricopre nel costruire una mobilità sempre più sostenibile, innovativa ed integrata, facilitando lo spostamento delle persone in modo efficiente e sicuro. Un viaggio vissuto in prima persona da bambini e ragazzi, attraverso giochi, laboratori e attività educative pensati per stimolare la curiosità e promuovere l’apprendimento dei più giovani.

Anche gli adulti sono stati protagonisti di questa esperienza, con visite guidate, presentazioni e approfondimenti che hanno offerto uno sguardo diretto e completo sull’impegno quotidiano di Alstom. Un’opportunità unica per esplorare i progetti in corso, le sfide legate all’innovazione e le attività quotidiane degli stabilimenti, attraverso tour e dimostrazioni pratiche.

“Aprire le porte dei nostri siti è un modo concreto per condividere ciò che facciamo ogni giorno, coinvolgendo le famiglie e amici dei nostri dipendenti, creando momenti di orgoglio e appartenenza”, ha dichiarato Marco De Rosa, Direttore Risorse Umane di Alstom Italia. “Quest’anno abbiamo scelto il tema del viaggio che rappresenta la vera essenza del nostro lavoro e il fine ultimo di tutti i nostri prodotti e soluzioni. Un’importante iniziativa che ci permette ogni anno di raccontare il nostro mondo in modo semplice e coinvolgente, soprattutto alle nuove generazioni, che rappresentano il futuro della mobilità e dell’innovazione.”

Alstom è impegnata a sostenere un futuro a basse emissioni di carbonio attraverso lo sviluppo e la promozione di soluzioni di trasporto innovative e sostenibili che le persone possano utilizzare con piacere. Dai treni ad alta velocità, alle metropolitane, alle monorotaie, ai tram, ai sistemi chiavi in mano, ai servizi, alle infrastrutture, al segnalamento e alla mobilità digitale, Alstom offre ai suoi diversi clienti il più ampio portafoglio del settore. Con una presenza in 64 Paesi e un patrimonio di oltre 84.700 talenti provenienti da 184 Paesi, l’azienda concentra le proprie competenze di progettazione, innovazione e gestione dei progetti nei settori in cui le soluzioni di mobilità sono maggiormente richieste. Quotata in Francia, Alstom ha generato un fatturato di 17,6 miliardi di euro per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024.