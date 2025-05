Termovalorizzatore in Valbormida, il consigliere Benzi di Millesimo: “I sindaci compatti sul no, ma Bucci lo sa?”

Millesimo. Durante la seduta del Consiglio comunale di Millesimo del 30 aprile scorso sono state prese in esame le due interrogazioni presentate dal Gruppo di minoranza targato Pd “SìAmoMillesimo”, una delle quali inerente il tema della realizzazione del termovalorizzatore in Valbormida.

Manuela Benzi, capogruppo, afferma: “Il sindaco di Millesimo ha dichiarato la sua contrarietà a tale progetto sottolineando l’importanza della tutela della salute pubblica. Ha fra inoltre letto la dichiarazione comune dei sindaci valbormidesi che si sono espressi per il NO al termovalorizzatore. Nella stessa data del consiglio comunale, in serata, con stupore frammisto a incredulità ho letto le dichiarazioni del Presidente della Regione Bucci secondo cui nessun Sindaco (ovviamente, o a maggior ragione, anche del territorio valbormidese purtroppo, in questo caso, al centro dell’ attenzione) avrebbe detto di no alla realizzazione del termovalorizzatore. La domanda sorge spontanea come direbbe qualcuno….il Presidente Bucci è impermeabile alle dichiarazioni e alla presa di posizione dei sindaci che rappresentano la nostra amata Valle?”.

E conclude: “Il Governatore non conosce (e mi pare molto improbabile) quanto espresso formalmente dai nostri sindaci? Molto ferma la dichiarazione sul tema da parte del candidato sindaco alla città di Genova Pietro Piciocchi che ha escluso categoricamente il sito di Scarpino (entroterra genovese) come sede per la realizzazione del termovalorizzatore. Sono certa che da valbormidesi attenti alle sorti della loro terra e forti della compatta posizione assunta dai sindaci sull’argomento sapremo portare avanti la nostra idea a tutela di tutti”.