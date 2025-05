Tenta di forzare la porta di una villa, viene ripreso dalle telecamere e fermato dai carabinieri: 24enne arrestato

Celle Ligure. I Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne cittadino del Mali, già noto alle Forze dell’Ordine, che poco prima a Celle Ligure aveva tentato di commettere un furto in un’abitazione in una frazione isolata.

Il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione della villa ha tentato di introdursi all’interno dell’abitazione forzando la porta di ingresso, ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della casa. Il proprietario, riuscendo a visionare in tempo reale le immagini del sistema di allarme, ha richiesto immediatamente l’intervento delle Forze dell’Ordine tramite l’utenza di emergenza 112 NUE.

I Carabinieri, che erano già nella zona, sono arrivati immediatamente sul posto riuscendo a bloccare il 24enne sul fatto, l’uomo è stato quindi arrestato ed accompagnato in caserma per i necessari ulteriori accertamenti.

Nella successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso anche di un martello e due cacciaviti, utilizzati come arnesi da scasso, che sono stati sequestrati.

In mattinata il 24enne è stato accompagnato presso il Tribunale di Savona per il rito direttissimo, dove il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

Nell’ultimo periodo si sono verificati nei vari comuni del territorio alcuni episodi di furti in esercizi commerciali e nelle abitazioni. I Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, “ben consapevoli dell’allarme sociale creato dal grave fenomeno che, al di là del danno economico, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi dei reati”.

“La tempestiva operazione dell’Arma locale – commentano i militari – testimonia l’impegno volto ad intensificare i controlli e le attività di prevenzione e repressione dei reati, soprattutto quelli predatori, in un’ottica di maggiore sicurezza per i cittadini”.