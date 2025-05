Tartarughe Marine, seminario formativo per stabilimenti balneari: appuntamento il 7 maggio a Laigueglia

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia presenta un seminario fondamentale per la salvaguardia della tartaruga marina Caretta Caretta, una specie protetta che occasionalmente visita le nostre coste.

Organizzato con passione e competenza dall’associazione di promozione sociale Delfini del Ponente, questo incontro è pensato appositamente per il personale degli stabilimenti balneari – gestori, bagnini e guardiani notturni – e mira a fornire gli strumenti necessari per riconoscere le tracce di nidificazione e gestire eventuali avvistamenti di questi splendidi animali.

Da ricordare, con emozione, la straordinaria schiusa avvenuta l’anno scorso a Laigueglia, dove oltre 100 piccole tartarughe Caretta Caretta hanno compiuto il loro primo viaggio verso il mare. Un evento che ci ha ricordato la bellezza e la fragilità della nostra biodiversità marina.

Il seminario si terrà il prossimo 7 maggio, alle 18, presso la Sala Pavia del Centro Civico Semur, in Piazza San Matteo, e sarà un’opportunità preziosa per diventare parte attiva nella protezione di questi preziosi visitatori. Apprenderete come identificare le loro impronte sulla sabbia e quali comportamenti adottare in caso di avvistamento, contribuendo così a garantire un ambiente sicuro per la Caretta Caretta sulle nostre spiagge.

L’incontro vedrà anche la partecipazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAL) in rappresentanza del Gruppo Ligure Tartarughe Marine (GLIT). Il GLIT è costituito da importanti enti come l’Acquario di Genova, ARPAL stessa, l’Università di Genova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), ed è attivo nella gestione e nello studio delle possibili future nidificazioni sulla nostra costa.

Così commenta Alessandro Chirivì, Capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura “dopo lo straordinario evento della deposizione delle uova e della nascita dei 110 piccoli della scorsa estate, favoriti dalla nostra sabbia soffice ed incontaminata e dal mare trasparente e pulito che ci ha permesso di ottenere la bandiera blu, e che ha attirato la curiosità e l’attenzione di migliaia di persone sui media, sui social e sulla nostra spiaggia, manteniamo alta l’attenzione su questi meravigliosi fenomeni naturali che potrebbero ripetersi anche quest’anno con due incontri per riconoscere le tracce e i nidi e come comportarsi, il primo destinato agli operatori economici, il secondo, a giugno, per tutta la cittadinanza con speciale attenzione per bambini e ragazzi”.