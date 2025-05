Taglio degli alberi, l’Osservatorio savonese animalista ammonisce i sindaci di Albisola e Cairo

Albisola Superiore-Cairo Montenotte. “Quando si tratta di programmare interventi sugli alberi cittadini, pare che molti sindaci savonesi in inverno vadano in letargo, svegliandosi improvvisamente al sole di primavera, quando tra le foglie la fauna selvatica ha faticosamente costruito il nido ed iniziato ad allevare i piccoli. È accaduto nei giorni scorsi al sindaco di Cairo Montenotte; Paolo Lambertini, con il taglio di 15 tigli, a cui l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e il Partito Animalista Italiano (PAI) hanno inviato un post-it con la richiesta di non disturbare alberi e animali tra marzo e settembre; un memo analogo hanno dovuto inviarlo oggi – e fanno appello agli animalisti a copiarlo ed inviarglielo a loro volta (sindaco@comune.albisola-superiore.sv.it ) – al sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, che ieri ha fatto tagliare tre grossi pini marittimi in via dei Conradi, con la solita motivazione del pericolo imminente di crollo”.

Proseguono da Osa: “Anche a lui (già tristemente noto agli animalisti per essersi vantato tempo fa di aver fatto uccidere dalla polizia regionale oltre 100 cinghiali “colpevoli” di scendere in città), PAI e OSA chiedono perché non si sia anticipato l’intervento ai mesi invernali e se, prima di procedere, sia stata verificata l’assenza di nidi”.

“In tempi di cambiamenti climatici, ci si aspetterebbe da politici e amministratori una maggiore sensibilità nel preservare tutto ciò che assorbe anidride carbonica: foreste, barriere coralline, piante terrestri e marine, e sì, anche quei fastidiosi alberi cittadini che intralciano il cemento. OSA e PAI sottolineano infine che, ammesso vengano piantati nuovi alberi, ci vorranno molti anni prima che producano ossigeno quanto quelli abbattuti. Ma forse al sindaco non interessano né il clima né gli animali. Magari punta a un futuro da giardiniere municipale dell’apocalisse: tutto asfalto, niente nidi, e un paio di tronchi tagliati in mostra come trofei”, concludono.