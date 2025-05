Pietra Ligure. Successo per l’edizione 2025 di “Pietra Ligure in Fiore” con migliaia di visitatori tra le vie e il centro del borgo del ponente savonese: “E’ stata un’edizione straordinaria”, il commento del vicesindaco Daniele Rembado.

“Un orgoglio essere partiti da Ranzi con una infiorata in una piccola piazzetta e arrivare a organizzare questo evento, il più importante a livello europeo – prosegue il vicesindaco -. Un evento che è cresciuto nel corso degli anni e si è consolidato, è un ponte culturale tra territori dove la gente si vede, si cresce tutti, cresce Pietra e l’immagine dell’intera riviera, vetrina di un territorio e dell’attività che questa amministrazione fa per Pietra, sempre più dinamica e attrattiva”.

“Costa troppo per farla tutti gli anni, questa è una motivazione per farla ogni tre e stiamo ragionando se farla ogni quattro. E’ una manifestazione che secondo noi ha bisogno di attesa al di là dei costi che sono importanti, l’infiorata di Ranzi fatta ogni anno serve a creare questa attesa. Pietra partecipa alle infiorate in giro per l’Italia e per il mondo e le altre città vengono ospitate qui e lo si fa grazie al Circolo Giovani Ranzi, braccio armato dell’evento”.

La prossima edizione sarà tra tre anni: “Appuntamento nel 2028, per ora la manteniamo tra tre anni”.

L’evento, annoverato come il più importante e grande d’Europa, tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle “infiorate”, antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia e dell’arte di diverse comunità italiane, europee ed extra europee.

L’inaugurazione di “Pietra Ligure in Fiore”

Uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione per un evento unico che, ad ogni edizione vede, la partecipazione di migliaia di persone e che sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le vie e le piazze del borgo antico ricoperto da più di 1.200 metri quadrati di tappeti floreali, vere e proprie opere d’arte effimera. Non solo fiori quindi ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate.