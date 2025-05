Successo per “La Rapidissima 10K” a Pietra Ligure e Borgio Verezzi: una festa dei runners

Successo per l’evento podistico “Rapidissima 10k Memorial Giancarlo Negro” che si è svolta a Pietra Ligure e Borgio Verezzi con 220 runners al via pronti a darsi battaglia sulla distanza. Vittoria di Rity Mohamed del Team 42195 in 33.23 su Emanuel Parodi della Cambiaso Risso Running Team Genova in 33.36 e Carlo Cangiano della Cambiaso Russo Running Team Genova in 34.19.

In campo femminile successo di Carla Primo dell’Asd Borgoretto 75 in 36.28, miglior prestazione assoluta Italiana di sempre categoria SF55 su Stefania Caponera dell’Atletica Levante in 37.45 e Alessia Gaiola dell’Asdp Atletica Pinerolo in 41.25

Vittorie di categoria tra gli uomini per Culasso, Di Santo, Viceconti, Coviello, Rinero e Riccio Cataldo, Bollini, Pagotto, Cinanni e Salvo; tra le donne per Pongiglione, Brancato, Riba, Ferrero, Testa, Rivera, Rosucci e Brizioli (tutte le classifiche: competitiva, non competitiva e di categoria sono su www.wedodport.net e su www.runrivierarun.it e www.larapidissima10k.com).

La gara sportiva è stata organizzata dall’Asd “RunRivieraRun” con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e il supporto di molti volontari tra cui i soci di Auser Pietra Ligure.

La presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato allo Sport di Pietra Ligure, Michela Vignone, ha portato i saluti suoi personali, del sindaco Luigi De Vincenzi e di tutta l’amministrazione comunale per la nuova edizione della manifestazione sportiva: “La sfida sui 10 km lungo viale della Repubblica, giunta ormai alla sua quinta edizione e inserita nel calendario nazionale Fidal, anche quest’anno ha riscosso molto successo con una grande partecipazione di atleti di spessore non solamente italiani” ha commentato Michela Vignone.

“Come ogni anno, il Centro Polivalente Carlo e Nello Rosselli ha ospitato le premiazioni. “Grazie all’Asd “RunRivieraRun” per questa bella mattinata di sport. Una iniziativa cresciuta di anno in anno e che ancora una volta coniuga sport e territorio, Complimenti a tutti gli sportivi che hanno partecipato e a tutti i volontari che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione di questo evento” ha concluso.

E dagli organizzatori: “Un enorme grazie ai Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, a Pietra Soccorso e Croce Bianca Borgio Verezzi, alle Polizie locali di Pietra e Borgio, ad Auser e Protezione Civile e Alpini e al fotografo Walter Nesti. E a Giovannacci Caffè, Bagni Lido di Borgio Verezzi, Noberasco e Fondocasa per la meravigliosa ospitalità”.