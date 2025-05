Successo per la prima edizione dell’Azienda Day all’Istituto Patetta di Cairo: presenti circa 270 studenti

Cairo Montenotte. Una mattinata intensa, fatta di incontri, scambi e scoperte: si è svolta ieri (9 maggio), presso la sede di via Allende, la prima edizione dell’Azienda Day, organizzata dall’Istituto “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

Dalle 8.00 alle 13.15, circa 270 studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico e Professionale hanno preso parte a un’importante occasione di orientamento: conoscere da vicino 24 realtà imprenditoriali della Val Bormida e del savonese, tra industrie, agenzie, studi professionali e attività artigianali.

L’evento è stato pensato come un ponte tra scuola e lavoro. Ogni azienda ha avuto a disposizione circa 40 minuti per presentarsi in aula, raccontare la propria vision, la mission, l’organizzazione interna, i processi produttivi, ma soprattutto per spiegare quali competenze e conoscenze sono oggi richieste per entrare nel mondo del lavoro. Non sono mancati workshop pratici e momenti di confronto diretto, in piccoli gruppi, per favorire il dialogo e rispondere alle curiosità dei ragazzi.

Le imprese partecipanti hanno rappresentato un ampio ventaglio di settori: dall’automotive alla consulenza, dall’energia all’elettronica, passando per l’assicurativo, l’informatica e l’artigianato. Tra i nomi presenti: Autoscuola Valbormida, Baker Tilly, 3F, Verallia Dego e Carcare, Assicurazioni Generali, UnipolSai, Demont, Segula GRP, Ergon, EDS, Semar Electric, Re.Energy, Valvetri, El.Co, Informatica System, Gruppo Pirotto, Movinter, Saiep, Trench Italia, Tesla, SAIE, Simic e Studio Rossotti.

“Un’occasione concreta per mettere in contatto le nuove generazioni con il tessuto produttivo locale, favorendo una riflessione consapevole sul proprio futuro formativo e professionale. L’iniziativa, alla sua prima edizione, ha già dimostrato tutto il suo potenziale e pone le basi per diventare un appuntamento fisso nel calendario scolastico”, hanno fatto sapere dall’istituto.