Celle Ligure. Quindicimila euro. Li ha raccolti la solidarietà di un paese con il ritorno della “Cena delle Rose” e devoluti alla Fondazione “Gaslini Insieme”, ai reparti di Savona e Pietra Ligure. Trecento persone. Un grande risultato. Una tavolata che si è snodata tra il vicolo e il Convento.

Via Ghiglino, piazza Sisto IV, via Consolazione. Il bianco e le rose protagoniste con i loro colori e profumi. Una macchina che ha funzionato perfettamente e coinvolto le realtà del paese. Un successo per l’evento organizzato e fortemente voluto dal Comune e dalla Pro Loco. Tante persone, una giusta causa: fare del bene.

E così è stato. Celle, con le sue forze, il suo tessuto sociale, associazionistico, commerciale, impegnato per dare il massimo. A partire dal sindaco, Marco Beltrame che, sorriso e grembiule tricolore, ha servito la cena con il vice Francesco Sorrentino e tutti gli altri, molti e bravissimi volontari. C’è anche chi è venuto da fuori per aiutare, come alcune protagoniste del recente reality “The Golden Bachelor”.

Un successo questa edizione della Cena delle Rose che è tornata per portare un po’ di bene che ha fatto bene. A tutti.