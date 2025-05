Studenteschi, l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure campione regionale nella pallavolo femminile

Celle Ligure. Martedì 29 aprile si sono svolte a Celle Ligure le finali regionali dei campionati studenteschi di pallavolo, in occasione della giornata regionale dei giochi della gioventù. Erano presenti una trentina di rappresentative provenienti da tutta la regione per prendere parte alle finali di diversi sport: atletica leggera, basket, ginnastica artistica e pallavolo.

Proprio in quest’ultima disciplina la rappresentativa femminile dell’I.C. Pietra Ligure è riuscita a conquistare il titolo regionale, dominando il torneo. La squadra, seguita dai docenti Giotti e Remigio, si è subito imposta in un secco 25/14 e 25/12 sull’I.C. Cogoleto approdando alla finale, dove ha battuto per 25/19 e 25/20 la squadra dell’I.C. Imperia.

Grandissima gioia per le ragazze che tra l’altro sono quasi tutte studentesse di seconda media, per cui relativamente sotto leva rispetto alle avversarie. Le tredici ragazze campionesse regionali sono Vite, Ciriotti, Dini, Robutti, Trotta, Corona, Maggi, Fiallo, De Pedrini, Enache, Marotta, Grigoras, Mina.

La squadra dell’istituto pietrese, vincendo così la selezione regionale, andrà di diritto a disputare la finale nazionale che si terrà a Roma il 26 e 27 maggio, in occasione della festa nazionale dei Giochi della Gioventù.

Il trofeo e la maglietta della scuola pietrese