Studenteschi, a Celle Ligure le finali regionali dell’atletica leggera col ritorno dei Giochi della Gioventù

Celle Ligure. Il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure ha ospitato per la prima volta nella sua quasi cinquantennale storia la finale regionale dei campionati studenteschi di atletica leggera.

E lo ha fatto in occasione del lancio, su progetto di Sport & Salute supportato dall’Ufficio Regionale di Educazione Fisica, dei nuovi “Giochi della Gioventù”, con il coinvolgimento, in questo caso, anche di altre discipline (il volley, con gare presso il Palasport di Celle Ligure, ed il basket, quest’ultimo svoltosi a Varazze) e di ulteriori sport dimostrativi.

Una grande vetrina insomma per lo sport scolastico regionale, realizzata anche grazie al notevole impegno dei due Comuni ospitanti (Varazze e Celle Ligure) supportati dalle Associazioni Sportive Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Varazze.

E l’augurio è che i molti giovani coinvolti possano mantenere l’entusiasmo messo in pista e praticare con continuità e motivazioni adeguate lo sport anche nel loro quotidiano.

Venendo ai risultati ecco le classifiche per Istituti.

In campo maschile netta l’affermazione dell’IC Nelson Mandela di Varazze-Celle, che sfrutta in maniera ottimale il “fattore campo” mettendo in evidenza i giovani talenti Stefano Canepa e Giacomo Fiorito e chiudendo a punti 17. L’IC Bordighera la spunta di pochissimo per il secondo posto sull’IC Vezzano-Santo Stefano Magra: per entrambe lo score finale di 25 punti.

Tra le Cadette ad imporsi in extremis è l’IC Quinto-Nervi che con 19.5 punti prevale di misura sull’IC Nelson Mandela Varazze-Celle (21) e sull’IC Albissole (24 punti).

Vincitori individuali e qualche citazione in più per i “locals”:

Cadette.

Sugli 80 Ostalo si impone Ouleye Diouf Angelino (IC Sampierdarena) correndo in 14.34, mentre gli 80 piani vedono l’affermazione di Irene Schenone (IC Bolzaneto) in 11.38 (con il secondo posto per Varazze Celle grazie a Annalisa Zunino).

Nei 1000 vince Elisa Oddone (IC Quinto-Nervi) in 3.19.99 (in questa gara è 4° la varazzina Irene La Torre).

Vittoria per IC Mandela Varazze-Celle nella staffetta 4×100, nella formazione Annalisa Zunino-Anita Giusto-Greta Corso-Giorgia Carè.

Il salto in alto vede l’affermazione di Maria Derartu Ornano (IC Terralba Genova) con la misura di 1.43, mentre nel lungo ad imporsi è la portacolori dell’ISA 23 Levanto Erica Rollandi con m. 4.62.

Il Getto del peso va a Vittoria Celi (IC Valnervia) con m. 8.60, mentre nel vortex oro per Anna Voena (IC Sauro Imperia) con un miglior lancio di m. 41.35.

Cadetti.

Doppietta varazzina su 80 ostacoli ed 80 piani, grazie a Giacomo Fiorito (12.61 sugli hs) e Stefano Canepa (9.85 il suo crono sui piani).

I 1000 registrano la vittoria di Samuele D’Agui (IC Pastonchi Imperia) che copre la distanza in 2.55.07.

Nella 4×100 successo per l’IC Varazze-Celle con 50.95, realizzato da Luca Dodino-Edoardo Luciano-Giacomo Fiorito e Stefano Canepa.

Appassionante la gara di salto in alto: parità di misura ma vittoria per un minor numero di salti nulli per Simone Gandolfi (Pieve di Teco) su Luca Dodino (Varazze-Celle), 1.60 per entrambi.

Nel salto in lungo l’oro va a Fabiano Sanchez (Bordighera) che realizza un buon 4.97.

Getto del peso: vittoria per il portacolori dell’IC Riva Ligure Leonardo Armonio che scaglia l’attrezzo da 4 kg. a 11,39 metri.

Nel vortex buon lancio a 55.03 per il vincitore Gabriele Rinaldi (IC Sturla).

Consulta qui per consultare i risultati completi.

Il podio degli 80 ostacoli

La 4×100 Cadette Celle-Varazze

Il podio degli 80 piani

Il podio della staffetta 4×100 Cadetti