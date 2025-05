Stella, ciclista a terra lungo la strada che porta ad Albisola: trasportato al Santa Corona

Stella. Ciclista a terra questa mattina lungo la strada che da San Giovanni conduce ad Albisola.

È successo poco prima delle 11. L’uomo ha perso il controllo della sua bicicletta, cadendo. Nessun altro mezzo coinvolto.

Immediatamente è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Stella con l’automedica.

I militi, coordinati dal personale sanitario del 118, hanno prestato i primi soccorsi.

Per fortuna, per il settantenne ferite lievi. È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure