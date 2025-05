Stagione nel savonese, Balzola (FIPE): “Non chiamatelo lavoretto estivo, ristorazione vale una professione”

Provincia. Gavetta? Sì, ma con vista sul futuro. È così che Carlomaria Balzola vede il mondo della ristorazione nel savonese, intervenendo nel corso dell’ultimo episodio podcast “La Telefonata” di IVG. Un settore che, con l’estate alle porte, torna al centro dell’attenzione non solo per il consueto “lavoretto stagionale”, ma come vera occasione di crescita e carriera.

Infatti, anche in provincia di Savona si scaldano i motori per l’arrivo dell’estate. Locali, ristoranti, bar e stabilimenti si stanno preparando ad accogliere turisti e residenti, come ogni anno. E con l’estate torna puntuale anche la ricerca di personale per il settore dei pubblici esercizi: camerieri, cuochi, baristi.

Ma oggi, quel mondo che per decenni è stato visto come un “lavoretto stagionale” o un semplice “ripiego”, per studenti o come secondo impiego per arrotondare, sta cambiando volto.

“Fino a pochi anni fa il nostro settore era considerato un ripiego –spiega Carlomaria Balzola, il presidente FIPE Confcommercio della provincia di Savona – un modo per pagarsi gli studi o fare qualche soldo nei mesi estivi. Ma oggi non è più così”.

La ristorazione e il turismo stanno diventando settori chiave per il lavoro e per lo sviluppo del territorio savonese. “Abbiamo circa 2800 attività attive nel savonese, con 8 mila lavoratori impiegati. Su 200 mila abitanti sono numeri importanti. In proporzione, abbiamo più occupati di Genova”, sottolinea Balzola.

A dare ancora più peso ai numeri citati da Balzola è il confronto demografico: Genova conta circa 820 mila abitanti, mentre Savona si ferma a 270 mila. Un divario che rende evidente il valore, in proporzione, del settore nella provincia savonese.

Non solo quantità, ma anche qualità. “Oggi il nostro settore è meritocratico: chi parte dal basso e ha voglia di imparare, può arrivare lontano. Ho amici chef stellati che hanno cominciato lavando piatti. Il talento si costruisce, la passione fa la differenza”.

Balzola sottolinea come la ristorazione possa offrire vere opportunità di crescita professionale: “È un settore dove metti in gioco le tue competenze ogni giorno, dove puoi fare carriera, aprire un’attività, viaggiare. Ovvio, non stiamo parlando di una sicurezza assoluto. Spesso non basta solo la vocazione. Ma di certo non è più solo un ‘lavoretto estivo’: è un percorso di vita, per chi ci crede”.

Chiaro il messaggio del presidente di FIPE: lavorare nella ristorazione oggi, anche in provincia di Savona, non è un punto di passaggio, ma un punto di partenza.

