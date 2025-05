Velocità al Meeting di Savona: Mena e Hunt dominano i 200 metri, Simonelli è il re dei 110 ostacoli

Savona. La velocità è, come sempre, grande protagonista al Meeting internazionale Città di Savona. Oggi un vento forte soffia sulla pista della Fontanassa, regalando la possibilità di realizzare ottimi tempi ma impedendone in molti casi l’omologazione.

Nei 200 metri femminili (vento +2.5) primeggia la britannica Amy Grace Hunt con il tempo di 22″44.

Seconda classificata la svedese Julia Henriksson in 22″94; terza Dalia Kaddari (Fiamme Oro Padova) in 23″09.

Quarta posizione per Vittoria Fontana (Carabinieri) in 23″13, quinta Margherita Castellani (Cus Perugia) in 23″66, sesta Chiara Goffi (Atletica Chiari) in 24″04.

Al termine della gara tutte le partecipanti accorrono intorno a Dalia Kaddari, che nel finale si sbilancia e cade, rimanendo poi a terra. Per lei, comunque, nulla di grave.

I 200 metri maschili anche quest’anno sono facile terra di conquista per il cubano Reyner Mena, vincitore in 20″15 con vento “più calmo” a +0.9.

Secondo classificato il francese Ryan Zeze in 20″50; terzo Andrea Federici (Atletica Biotekna) in 20″76.

Quarto Diego Nappi (Fiamme Oro Padova) in 20″86, quinto Alessio Faggin (Fiamme Oro Padova) in 21″25.

Si ferma l’olandese Onyema Adigida.

Nei 110 metri ostacoli Lorenzo Ndele Simonelli (Esercito) si impone in 13″24 (vento +2.6) precedendo di un centesimo il giamaicano Omar McLeod, secondo in 13″25.

Terzo classificato lo statunitense Jamal Britt in 13″43; quarto il francese Romain Lecoeur in 13″54; quinto l’olandese Job Geerds in 13″64; sesto Oliver Mulas (Athletic Club Alperia) in 13″82.

Nei 100 metri ostacoli la primattrice è la statunitense Alaysha Johnson col tempo di 12″61 (vento +3.4).

Seconda classificata Giada Carmassi (Esercito) in 12″89; terza la francese Sacha Alessandrini in 12″91.

Quarta classificata Elena Carraro (Fiamme Gialle) in 12″96, quinta Veronica Besana (Fiamme Gialle) in 13″20, sesta Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri) in 13″60.

A seguire viene osservato un minuto di silenzio per ricordare il pugile Nino Benvenuti.

Il commento di Lorenzo Ndele Simonelli