Spostamento del Cup e del Centro Prelievi, i medici di “Finale Salute” invitano i cittadini a sottoscrivere una petizione

Finale Ligure. “L’ASL 2 ha deciso di spostare nelle prossime settimane il Centro Prenotazioni e il Centro Prelievi dalla sede di Finale Salute, in via Dante, alla sede dell’ex Ospedale Ruffini, in via della Pineta, interrompendo quindi, dopo 15 anni, la gestione di tale Servizio Pubblico da parte della Cooperativa Finale Salute”.

A scrivere è il presidente di Finale Salute, la dottoressa Tiziana Cileto, che prosegue: “Già in passato c’era stato un tentativo di spostare il Servizio all’ex Ospedale, ma con l’impegno dell’Amministrazione Comunale e la pressione della opinione pubblica, si riuscì ad evitare che lo spostamento, creasse difficoltà di utilizzo ai cittadini. Infatti il raggiungimento dell’ex ospedale di via della Pineta, reso difficoltoso dalla pessima viabilità presente e dalla assoluta mancanza di parcheggi, renderà obbligatorio l’utilizzo di un servizio pubblico, ancora in fase di organizzazione, essendo estremamente arduo lo spostamento a piedi, vista la collocazione collinare della struttura”.

E conclude: “I medici di Finale Salute, ribadendo pubblicamente quanto già comunicato ai vertici ASL 2 in merito alla disponibilità di proseguire nella gestione di tale servizio, invitano l’opinione pubblica a sottoscrivere una petizione rivolta ai vertici aziendali affinché la popolazione del comprensorio finalese non perda un servizio di tale importanza, gestito in tutti questi anni con professionalità e dedizione, e sempre apprezzato dai molti utenti”.