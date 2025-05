Sport, solidarietà e divertimento: a Savona il 2° Torneo Interforze per la pediatria

Savona. La città di Savona si prepara ad ospitare la seconda edizione del Torneo Interforze, un evento all’insegna dello sport e della solidarietà. L’iniziativa, intitolata significativamente “Insieme per la pediatria di Savona”, vedrà sfidarsi in un clima di sana competizione le rappresentanze di diverse forze dell’ordine e corpi dello Stato, con un nobile obiettivo: sostenere le attività dell’Associazione Cresci O.D.V. a sostegno del reparto di pediatria di Savona.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio 2025, dalle ore 9 alle 19.30, presso il campo sportivo Levratto di Zinola. Una giornata intensa di sport e divertimento aperta a tutta la cittadinanza.

La manifestazione vedrà la partecipazione di squadre composte da membri dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Guardia Costiera, dei Carabinieri Forestali, della Polizia Penitenziaria, del 118 Savona Soccorso e una rappresentativa di Anpas Savona. L’evento rappresenta un’occasione di incontro e competizione sportiva tra le diverse istituzioni presenti sul territorio, un vero e proprio “derby” tra le realtà che quotidianamente si impegnano per la sicurezza e il benessere della comunità, questa volta unite da un fine ancora più grande.

La giornata non sarà dedicata solo al calcio. Per i più piccoli, sono previste animazioni con “Pompieropoli” e “Capriole sulle Nuvole”, con la speciale partecipazione di un ospite d’eccezione: Mattia Villardita, lo Spiderman savonese, pronto a regalare sorrisi e momenti indimenticabili. Ad aggiungere un tocco di magia all’evento ci sarà anche Ago il Mago alle ore 16.

L’ingresso all’evento è a offerta libera, offrendo a tutti la possibilità di contribuire alla raccolta fondi. Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto all’Associazione Cresci per sostenere le vitali attività svolte a favore dei piccoli pazienti del reparto savonese di pediatria.

L’organizzazione dell’evento è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Savona e al supporto di numerosi sponsor locali che hanno dimostrato grande sensibilità verso l’iniziativa.

Il 2° Torneo Interforze “Insieme per la pediatria di Savona” si preannuncia come una splendida occasione per unire lo spirito sportivo alla solidarietà, offrendo alla comunità savonese un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita dei bambini che necessitano di cure e sostegno.