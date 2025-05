Sport: Roberto Pizzorno confermato alla guida del Coni Savonese

Savona. Roberto Pizzorno è stato confermato delegato provinciale del Coni della provincia di Savona. Con determina del presidente Regionale Antonio Micillo, Pizzorno guiderà il mondo sportivo savonese per il quadriennio Olimpico 2025-2028.

Afferma Pizzorno: “Ringrazio i presidenti delle Asd della provincia che con la loro sottoscrizione ed il sostegno mi hanno permesso di continuare il lavoro svolto in questi anni. Un grazie di cuore al presidente Coni Liguria Antonio Micillo che mi ha voluto ancora al suo fianco”.

Prosegue il delegato del Coni: “Come sempre sarò al servizio delle associazioni in questo momento difficile e oneroso. Da volontario puro, cercherò insieme ai fiduciari provinciali, che proporrò dopo il 19 maggio, al mio rientro da Roma dove parteciperò alla elezione dei Consiglieri Nazionali in quota ai delegati Coni, di lavorare sul territorio e per il territorio collaborando con tutte le amministrazioni comunali e la Provincia portando avanti il tavolo permanente dello sport. È mia intenzione continuare a visitare le sedi delle associazioni sportive. Un occhio di riguardo andrà all’impiantistica sportiva senza tralasciare i progetti nazionali del Coni: Giornata Nazionale dello Sport che quest’anno la celebreremo in concomitanza del Giubileo dello Sport, il 14 e 15 giugno 2025, gli Educamp, dove abbiamo già numerose le richieste, i Centri Coni ed Trofeo Coni. La collaborazione con la scuola sarà essenziale visto che tornano i Giochi della Gioventù ed il Coni anche in questo caso darà la sua parte. Buon quadriennio olimpico a tutto il mondo sportivo savonese”.

La prima uscita ufficiale del delegato Coni Roberto Pizzorno, dopo la nomina, è stata al settore giovanile del Vado FC e Femminile, dove insieme ai responsabili Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino e Nadia Galliano, si è parlato della possibilità di organizzare un Educamp Coni anche a Vado Ligure.

Roberto Pizzorno ed Antonio Micillo

Roberto Pizzorno in visita al Vado FC

Roberto Pizzorno e Nadia Galliano