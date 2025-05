Sport, nuovo bando da 2 milioni di euro per associazioni e società dilettantistiche

Liguria. Regione Liguria ha approvato un nuovo avviso pubblico da 2 milioni di euro destinato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per sostenere l’acquisto di nuove attrezzature o coprire le spese relative a interventi infrastrutturali.

“Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport diamo vita a una misura particolarmente attesa dalle realtà sportive del territorio – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria. – Con questo provvedimento garantiamo un aiuto concreto a tante società che rappresentano un presidio sportivo e sociale imprescindibile per migliaia di famiglie, ma che allo stesso tempo non potevano accedere ai contributi pubblici garantiti dal Fondo Strategico o dalle altre misure già in essere. Il nuovo bando aggiunge così un ulteriore, importante tassello alle politiche messe in campo dall’amministrazione regionale a sostegno di tutto il movimento sportivo ligure”.

Nel dettaglio, il Fondo con cui viene finanziato il bando ha una disponibilità di 2 milioni di euro, di cui 1 milione a fondo perduto e 1 milione a valere su finanziamenti su fondo rotativo. L’importo complessivo delle spese ammissibili ad agevolazione non può essere inferiore a 10 mila euro e superiore a 40 mila. Il Fondo opera mediante la concessione di un finanziamento agevolato (tasso annuo 0,50%) di importo pari al 50% dell’intervento ammesso ad agevolazione e di un contributo a fondo perduto di importo pari al 50% dell’intervento ammesso ad agevolazione, nei limiti del regime di aiuto “de minimis”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, dal 5 al 19 giugno.