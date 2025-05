Spiaggia, musica e spettacolo dal giorno alla notte: il 31 maggio riapre La Suerte a Laigueglia

Laigueglia. La Riviera di Ponente si prepara a riabbracciare una delle sue icone più amate: La Suerte di Laigueglia è pronta a riaccendere le luci e la musica sabato 31 maggio, inaugurando un’estate che promette emozioni dal mattino, in spiaggia, all’alba.

“Inauguriamo la stagione estiva 2025, che promette di essere un’esplosione di novità, comfort e intrattenimento a 360 gradi, – ha spiegato il patron Angelo Piasella ai microfoni di IVG. – Il locale si svilupperà su tre livelli di pura emozione, offrendo spazi diversificati per soddisfare ogni desiderio e momento della giornata”.

Affacciata direttamente sul mare e incastonata in una cornice naturale di rara bellezza, La Suerte punta infatti ad accompagnare gli ospiti dal sole del giorno alle luci della notte.

Si potrà iniziare la giornata rilassandosi sulla spiaggia privata e attrezzata, con servizio bar e possibilità di pranzare direttamente sotto l’ombrellone. Per chi preferisce un arrivo via mare, sarà disponibile un pratico boat service. La piscina accoglierà eventi esclusivi, mentre una terrazza panoramica offrirà la location ideale per suggestivi aperitivi al tramonto, con vista sul golfo.

C’è poi il ristorante, altro elemento distintivo de La Suerte, che durante i mesi estivi aprirà anche a pranzo: “Qui, il pesce fresco, selezionato quotidianamente con cura, sarà il protagonista indiscusso, preparato con attenzione alla qualità della materia prima e ai sapori autentici della cucina mediterranea. L’esperienza culinaria si distinguerà per la genuinità dei piatti, l’eleganza della presentazione e un servizio impeccabile”, ha proseguito Pisella.

“Dalle grigliate di mare con vista sul golfo ai crudi accompagnati da bollicine selezionate, ogni portata sarà pensata per trasformare il pasto in un momento di puro piacere. Gli ospiti potranno scegliere se pranzare direttamente in spiaggia, cenare romanticamente sulla terrazza panoramica o immergersi nell’atmosfera esclusiva del ristorante prima di lasciarsi trasportare dalla magia della notte”.

E La Suerte è pronta ad accendersi anche (e soprattutto) dopo il tramonto: “A partire da luglio, le serate si animeranno con un programma settimanale coinvolgente e immersivo, arricchito da scenografie completamente rinnovate, effetti speciali all’avanguardia e spettacolari performance aeree che lasceranno il pubblico a bocca aperta”, ha aggiunto ancora Pisella.

“La pista da ballo diventerà un luogo di fusione sensoriale totale, dove musica e visual si fonderanno in un’esperienza unica. Acrobati sospesi nel vuoto e giochi di luce creeranno un’atmosfera magica e indimenticabile”.

Il calendario settimanale (da luglio) prevede: il mercoledì con il “Beach Party” e artisti della scena rap/pop italiana; il giovedì con un “Beach Party” pomeridiano tra sole, musica e cocktail; il venerdì con la “Club Night” e ospiti internazionali della scena house e tech-house; il sabato con “Il Sabato della Suerte”, caratterizzato da scenografie spettacolari e performance aeree; e la domenica con il “Pool Party”, per ballare e rinfrescarsi a bordo piscina.

Nel mese di giugno, in attesa del clou estivo, La Suerte aprirà i battenti nei soli fine settimana come discoteca, offrendo un’anteprima della magia dell’estate in arrivo.

“La sicurezza e l’accessibilità saranno garantite all’interno del locale da personale qualificato e da misure di controllo che assicureranno tranquillità e rispetto per ogni ospite. L’ambiente sarà curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza serena, esclusiva e ben organizzata. La Suerte si preannuncia non solo come un locale, ma come una vera e propria esperienza immersiva che fonde il meglio della nightlife con il piacere della vita al mare”, ha concluso il patron Angelo Pisella.

Per quanto riguarda l’inaugurazione del 31 maggio: l’apertura della discoteca è prevista alle 23 e la serata sarà animata dai djs resident Federico Orlando e Pavarino, con show e animazione a cura di La Suerte-Night Project. Previsto servizio navetta gratuito (passaggio ogni 20/25 minuti), con fermate ad Alassio (Caffé Roma e Ubrecche) e ad Andora (stazione bus dal porto).

Per chi desidera maggiori informazioni, effettuare prenotazioni o rimanere aggiornato sugli eventi, è possibile consultare il sito web www.lasuerte.it e i canali social ufficiali.