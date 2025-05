Baia Alassio campione: il ronzio delle vespe invade la Promozione

BAIA ALASSIO vs OSPEDALETTI 1-0 (55′ Di Mari)

FINISCE QUI! Gli uomini di Sardo battono l’Ospedaletti al decisivo spareggio e festeggiano una grande stagione condita dal trionfo a tinte giallonere: la Baia Alassio Auxilium vola in Promozione!

90’+3′ Ambesi da pochi passi manca il gol su suggerimento da calcio di punizione. Manca sempre meno alla fine.

90′ Sei minuti di recupero.

87′ Fuori un applauditissimo Di Mari, dentro Canizzaro della Baia. Fuori Grifo per Molinari.

85′ Maxena ci prova da fuori: pallone di poco alto, la panchina della Baia carica gli unidici in campo

83′ Fase delicatissima del match: gli orange tentano il tutto per tutto per provare a pareggiare, la Baia deve resistere ancora fino alla fine del recupero che verrà annunciato per festeggiare.

79′ Palo Ospedaletti! Punizione bellissima di Schillaci che colpisce il palo, passa per tutta l’area di rigore e poi viene spazzata via. È l’occasione più grande degli orange.

76′ Fuori Cordi, dentro Cosenza: altra mossa di Luccisano per provare a riprendere la parità.

75′ Ora è giallo per Sacco, che perde qualche secondo di troppo trattandosi il pallone.

74′ Ammonito Paltrinieri.

69′ Fallo in ripartenza di Grifo, che si prende il giallo. L’Ospedaletti cerca di buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma la Baia è molto attenta a coprire gli spazi al meglio per poi provare ad imbeccare gli orange in contropiede. Iniziano miniti cruciali per la stagione dei gialloneri.

63′ Fuori Russo e Sartori per Barbagallo e Colucci nell’Ospedaletti.

60′ Fuori Tomao, dentro Mehmetaj sempre per la squadra di Sardo.

56′ Fuori Vinci, dentro Maxena nella Baia.

55′ Di Mari! Il vantaggio della Baia! Numero 9 servito sulla sinistra, deposa in rete e va ad esultare con il pubblico giallonero. È un gol pesantissimo!

53′ Ammonito Cianci negli orange.

51′ Traversa Ospedaletti! Un pallone calciato da un giocatore orange sulla sinistra si stampa sul palo più alto. Brivido per la Baia.

50′ Parte forte la Baia con il forcing di che favorisce poi Di Mari: il numero 9 controlla e prova il tiro ad incrociare, non centrando però lo specchio.

Il secondo tempo inizia con un cambio per la Baia Alassio: fuori Barison, dentro Michero.

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo, conduce un battibecco prima di uscire. È 0-0 al Marco Polo.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Giallo anche per Di Mari, la gara si innervosisce.

43′ Fallo in attacco di Ambesi: giallo per lui.

41′ Tentativo di Schillaci murato dalla difesa alassina. L’Ospedaletti torna a rendersi pericoloso.

38′ Il canovaccio è sempre lo stesso: tanto caldo, tanta corsa e abnegazione, poche occasioni.

30′ Tantissima intensità ma poche occasioni concrete in questi primi 30 minuti di gioco.

21′ Ci riprova ancora Paltrinieri da fuori: pallone che finisce fuori dallo specchio.

20′ Spinge maggiormente la squadra di Luccisano in questa prima parte di gara, ora è Pampararo a smanacciare sopra la traversa.

16′ Tentativo da fuori di un giocatore dell’Ospedaletti sul quale si avventa Cianci: pallone spedito sull’esterno, era una buona occasione per gli orange.

8′ Clima molto caldo, sia come temperatura vera e proprio sia per la grande posta in palio. Canta il tifo alassino, che tenta di spingere la squadra di Sardo a raggiungere l’obiettivo.

1′ Primo tentativo della Baia con Paltrinieri: para Bazzoli.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Baia Alassio: 1 Pamparo, 2 Vinci, 3 Odasso, 4 Combi, 5 Barison, 6 Negroni, 7 Tomao, 8 Gibilaro, 9 Di Mari, 10 Sacco, 11 Paltrinieri. A disposizione: 12 Tornago, 13 Sufali, 14 Michero, 15 Fumagalli, 16 Cannizzaro, 17 Abate, 18 Mehmetaj, 19 Carofiglio, 20 Maxena. Allenatore: Sardo.

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordi, 3 Cianci, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Sartori, 9 Zito 10 Grifo, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Calcina, 13 Molinari, 14 Colucci, 15 Barbagallo, 16 Bacciarelli, 17 Cascone, 18 Cosenza, 19 Siberie, 20 Angeli. Allrnatore: Luccisano.

Arbitra Di Maria di Chiavari, coadiuvato da Vigne (Chiavari) e Arado (Genova)

Andora. Ci si gioca un salto in Promozione. Questa la premessa principale per la sfida tra Baia Alassio Auxilium e Ospedaletti, lo spareggio del Girone A. Le due squadre, arrivate a pari punti a quota 65 al termine della regular season, sono state le protagoniste del campionato (particolarmente equilibrato) insieme al Camporosso, finito due punti sotto.

Una gara tra due ottime difese, con quella di Sardo che si è piazzata al primo posto nella graduatoria con soli 23 gol subito (gli imperiesi seguono a 24). Ma oggi si azzera tutto e solo una formazione potrà festeggiare la promozione diretta. Si preannuncia un pomeriggio scoppiettante al “Marco Polo” di Andora.