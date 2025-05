Spaccate a Savona, l’assessore Pasquali: “Fatti gravi, in contatto con il questore per capire l’origine dei fatti”

Savona. Questa notte sono avvenute quattro spaccate a Savona, bersagliati dunque i Bagni Marinella , “Le Bufale di Cuneo”, “La caffetteria” e la pizzeria-kebab “Fuoriluogo”.

A tre locali è stata spaccata una vetrata ed è stata portata via della refurtiva del valore compresa tra i 100 euro e i 200. Nel caso de “La Caffetteria” (ex bar Giò), invece, si è verificato solo un tentativo di furto, con la vetrata che si è crepata in modo visibile, ma non ha ceduto ai colpi della grata.

“In merito ai fatti di cronaca che riferiscono di una serie di spaccate che si sono verificate nella notte tra domenica e lunedì, siamo in contatto con il questore. I fatti sono gravi, colpisce il numero di episodi ed esprimo a nome dell’Amministrazione la mia solidarietà nei confronti dei titolari delle attività“, afferma l’assessore Barbara Pasquali.

“Ora però va capita l’origine dei fatti. Già un paio di anni fa bande in arrivo da fuori attraversarono la città mettendo a segno una serie di colpi e furono poi arrestate dalle forze dell’ordine. Bisogna analizzare l’accaduto e capire se l’origine è la stessa o se ci sono problematiche che vanno monitorate diversamente. Seguiamo la situazione e restiamo in contatto con le forze dell’ordine“, conclude l’assessore con delega alla Citta Vivibile.