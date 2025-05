Spaccate a Savona, il consigliere Giaccardi: “L’amministrazione dovrebbe occuparsi dei problemi reali della città”

Savona. “È chiaro che episodi come quelli successi la notte scorsa impongono doverosamente di richiamare l’attenzione su fenomeni che, certamente, non riguardano solo la nostra città, ma che anche a Savona stanno iniziando a creare disagi e problemi”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale di minoranza del Comune di Savona Daniela Giaccardi con riferimento alle quattro spaccate avvenute nella notte nella città della Torretta.

“Ricordo – spiega – che in base all’ultimo sondaggio pubblicato nel 2024 la Provincia di Savona è al 14esimo posto nella graduatoria dell’indice di criminalità e che Savona nella graduatoria della qualità della vita ha perso ben 20 posizioni, passando dal 43esimo al 63esimo posto, perdendo quasi 10 posizioni proprio in tema di sicurezza”.

“Forse sarebbe meglio che l’Amministrazione inizi finalmente ad occuparsi dei problemi reali dell’intera città, ad ascoltare maggiormente i cittadini e ad affrontare temi più incisivi: troppo tempo è stato in via esclusiva impiegato per cose che si sono rivelate poco produttive. E questa non è una percezione”, conclude.