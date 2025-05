Sorpresa, il record verde di Savona: è il comune d’Europa sopra i 50 mila abitanti con più boschi

Savona. Ci sono primati forse non molto noti, ma che vale la pena di conoscere e magari valorizzare. Soprattutto, come nel caso che vi vogliamo sottoporre questa domenica, se si parla di verde, un patrimonio che l’intera umanità cerca con sempre maggior convinzione di proteggere.

Parliamo di Savona e del suo patrimonio di verde, il patrimonio boschivo.

E’ noto che la provincia di Savona sia la più boscosa d’Italia, ma nei giorni scorsi, ci fa sapere Michele Costantini, giornalista e per lunghi anni vice comandante dei vigili del fuoco in via Nizza, l’European Forest Institute, prestigiosa istituzione internazionale, ha stabilito che il comune di Savona è al primo posto fra le città europee per copertura boschiva.

Spiega Costantini: “Sono state prese in esame le città con più di 50 mila abitanti e Savona risulta avere l’83,87% del territorio coperto dai boschi. Per Savona si intende l’intero territorio comunale, circa 60 chilometri quadrati: non parliamo quindi, come potrebbe intendersi a prima vista, di aiuole o alberi in città”.

Al secondo posto di questa classifica europea c’è la città di Baia Mare in Romania e al terzo quella svedese di Umea. Per quanto riguarda l’Italia, dopo Savona troviamo in 14.esima posizione Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Riprende Costantini: “Per Savona si tratta di un risultato che in fondo non deve stupire. A parte strade, case, in sostanza ciò che è cementificato, da una parte c’è il mare e dall’altra subito il bosco, dovunque solo bosco. Basti pensare a zone come Madonna degli Angeli, Madonna del Monte, Conca Verde, Ranco, sono tutte lì, agli immediati margini del centro. Subito dopo Lavagnola ci troviamo al Santuario e Naso di Gatto. Tutti boschi”.

Costantini propone di sfruttarlo, tutto questo patrimonio: “Si potrebbe utilizzare come richiamo turistico-ambientale fatto di ossigeno e bellezza ambientale, perlomeno far conoscere questa caratteristica banalmente con cartelli indicatori di poco costo, ma sicuro impatto”

Il record savonese porta anche a una controindicazione. “Si tratta degli incendi, perché tanti boschi significano banalmente anche tanti incendi. Negli anni ’70/’80 e agli inizi dei ’90 c’erano 3-400 incendi l’anno, la media di uno al giorno. Poi per fortuna sono diminuiti, per l’efficacia dei metodi di sorveglianza e di spegnimento e la quasi scomparsa del fenomeno dei piromani”.