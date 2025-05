“Sopralluogo del Consigliere Angelo Vaccarezza ( FI) a Piana Crixia, insieme al sindaco Massimo Tappa” 

Piana Crixia. “Stamani (ieri, giovedì 8 maggio, ndr) ho fatto visita all’amico Massimo Tappa, Sindaco di Piana Crixia. Il Comune vive una situazione particolare: essendo un territorio di confine tra Liguria e Piemonte, nelle situazioni calamitose si trova talvolta al crocevia tra allerte di colore differente”, dichiara il Consigliere Angelo Vaccarezza.

“Lo scorso aprile, ad esempio, era stata diramata per la Liguria allerta gialla, mentre per i Comuni limitrofi del cuneese arancione – spiega -. E questo, per chi ha esperienza amministrativa, pone in essere procedure molto diverse e ahimè spesso ha conseguenze diverse. Regione Liguria, tramite l’Assessore Giacomo Giampedrone, si sta già attivando per riuscire a colmare questo vulnus”.

“Oggi queste foto che vedete, anche se non rendono del tutto la drammaticità della situazione, dimostrano come, ad esempio, la piena del Rio Madonna, proveniente dal Comune di Pezzolo (CN), arrivata in Comune di Piana Crixia per confluire nel fiume Bormida, abbia fatto danni quasi paragonabili a quelli dell’Ottobre dell’anno scorso. Se non ci fossero stati gli interventi di mitigazione del rischio con gli scorsi finanziamenti di Protezione Civile, i danni sarebbero stati ancora più ingenti. Non ho dubbi sul fatto che l’attuale situazione possa essere completamente recuperata, e che l’operato di Regione Liguria potrà consentire di porre rimedio a questa situazione, garantendo parità di trattamento tra territori che, seppur divisi da un confine amministrativo, devono affrontare le stesse criticità- conclude il Consigliere”, conclude Vaccarezza.