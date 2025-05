Slitta l’avvio del porta a porta, l’opposizione: “Partire a ottobre, follia pura iniziare in piena estate”

Savona. “Partire a ottobre con il nuovo servizio di raccolta rifiuti, sarebbe follia iniziare in piena estate“. E’ questa la richiesta dell’opposizione consiliare a Savona dopo la notizia del rinvio del porta a porta (ancora da definire quando prenderà il via, sarà deciso nella riunione del 9 giugno tra Sea-s e Comune).

Il consigliere Fabio Orsi commenta: “Chi lo avrebbe detto. E dire che poco tempo fa ero stato smentito. Iniziare tra un mese è follia pura. Arrivati a questo punto si deve partire a ottobre, si lascia passare l’estate e si ha il tempo di aver verificato le eventuali modifiche al contratto previa la richiesta di un parere di un esperto. Lo sto ripetendo allo sfinimento, ma se serve continuo”. E conclude: “Ricordo che c’era un contratto di servizio che diceva di iniziare il 31/10/24 e quindi tutte le parti interessate sono di per sé inadempienti”.

Critico anche il consigliere Pietro Santi: “La decisione di rinviare è la riprova che quanto chiesto dall’opposizione durante l’ultimo consiglio comunale era una richiesta di buon senso. Credo che andare avanti a forza di colpi di maggioranza senza ascoltare la città è il peggior modo di governare Savona e alla fine questa maggioranza prendera una facciata tale che si renderà conto che non è questo il sistema di amministrare”.

Fa eco il consigliere Maurizio Scaramuzza: “Si sapeva che non ce l’avrebbero fatta. Molti devono mettere per forza i mastelli grossi su suolo pubblico perchè non c’è spazio disponibile. Ovviamente hanno buttato la palla in tribuna e la portano avanti, a questo punto chiediamo che si parta a metà settembre, l’estate è già un disastro di suo e con l’inizio del nuovo sistema sarà ancora peggio“.

La Lega di Savona aggiunge: “Che la proposta del rinvio fosse dettata e non da mera speculazione elettorale è confermata proprio dalle motivazioni addotte da Sea’s a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle zone cittadine interessate dal porta a porta spinto, che hanno evidenziato innumerevoli criticità in merito ad accessibilità dei marciapiedi, sicurezza, decoro e igiene per causa di mastelli e sacchetti. Resta il fatto che il provvedimento di rinvio di amministrazione e Sea’s risulti una sorta di trasformismo tendente a far apparire il tutto non come un ripensamento sostanziale della pianificazione, ma piuttosto come una una tappa, già programmata di adeguamento, eludendo del tutto il suggerimento della pausa estiva che, per nostro giudizio, rimane fattore di aggravamento per incremento di popolazione turistica e condizioni meteorologiche avverse per caldo. Ma la vera motivazione di questo rinvio non può non essere collegata al forte dissenso popolare, di ogni colore politico di vaste zone cittadine, che potrebbe portare a ripercussioni elettorali sfavorevoli”.

E’ stato fissato un nuovo incontro tra Amministrazione e Seas il 9 giugno per la definizione di ogni situazione propedeutica all’avvio del servizio la cui data verrà definita in quella sede.