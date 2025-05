Silvio Aschero è il nuovo Segretario Sunia di Savona

Savona. Il Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica e ha come obiettivo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie. Il nuovo Segretario subentra a Livio Di Tullio al quale va il ringraziamento di tutta l’Organizzazione per il lavoro svolto alla guida del Sunia provinciale in questo ultimo difficile periodo.

Aschero , classe 1958, funzionario dell’Agenzia delle Dogane di Savona dove ha ricoperto anche il ruolo di Rsu nella Fp CGIL di Savona, è membro del Direttivo Provinciale della Fp Cgil e della Camera del Lavoro di Savona.

“Il mio compito sarà quello di confermare la capacità del Sunia nella difesa individuale degli assegnatari delle case popolari e degli affittuari del settore privato come positivamente fatto in questi anni, aumentando e fortificando la presenza di Sunia su tutto il territorio savonese”, le prime dichiarazioni di Silvio Aschero.

“Insieme a questo serve una iniziativa sindacale che rivendichi maggiori investimenti nell’edilizia pubblica e la costituzione di un fondo per la morosità incolpevole che riduca il dramma degli sfratti. Serve una politica che contrasti il progressivo calo demografico della provincia agevolando l’inserimento abitativo degli immigrati, dei giovani universitari, dei lavoratori disposti a trasferirsi nel nostro territorio, dei quali il tessuto produttivo ha bisogno, sia pubblico (insegnanti, professionisti della sanità…) sia privato (settore del turismo, industria delle infrastrutture …) ma che spesso sono costretti a rinunciare perché non trovano un’abitazione a canone accessibile”, conclude.