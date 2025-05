Sicurezza ad Albenga, il sindaco Tomatis dal Prefetto: servizi aumentati in estate e più telecamere

Savona. Un incontro importante si è tenuto questa mattina (23 maggio) in Prefettura a Savona, dove il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal viceprefetto vicario, ha esaminato approfonditamente la situazione di Albenga.

All’ordine del giorno, l’episodio di violenza avvenuto di recente in via Michelangelo (un accoltellamento ai danni di un 22enne), ma anche la pianificazione della sicurezza in vista della stagione estiva.

Presenti al tavolo i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, accompagnato dall’assessore alla Sicurezza e dal comandante della polizia locale, e un rappresentante della Provincia di Savona.

Dalla disamina dei dati più recenti, riferiti al periodo gennaio-maggio 2025, “è emersa una significativa diminuzione generale dei reati commessi nel territorio ingauno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Un dato che, sebbene positivo, non fa però abbassare la guardia.

“E stato un incontro proficuo, che ha messo in luce ancora una volta la grande collaborazione e disponibilità da parte della Prefettura, – il commento del sindaco Tomatis. – Accogliamo positivamente i dati emersi dalla relazione della Prefettura riguardo alla diminuzione dei reati: questo è anche frutto della collaborazione che si è instaurata tra la polizia locale e tutte le Forze dell’ordine, che ringrazio per il grande lavoro che svolgono”.

Per dare un maggiore impulso all’attività di contrasto, è stata assicurata la massima attenzione da parte delle Forze di polizia, con la costante proiezione di servizi di controllo del territorio, anche a carattere interforze, e la frequente partecipazione di contingenti di rinforzo. Verrà inoltre valutata la possibilità di espletare ulteriori, mirati servizi straordinari con il costante supporto della polizia locale di Albenga.

Il primo cittadino ha poi sottolineato le priorità richieste dall’amministrazione ingauna: “La finalità dell’incontro da noi richiesto era anche quella di sollecitare l’aumento dei servizi in particolare durante l’estate, che devono tenere conto dell’aumento della popolazione, in particolare nella aree di maggior criticità e promuovere l’aumento dei presidi soprattutto nella zona della stazione ferroviaria”.

In un’ottica di sicurezza partecipata e nell’ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione del “Patto di Sicurezza” per Albenga, è stata infine “ribadita la necessità che l’amministrazione comunale ponga il massimo impegno volto all’effettiva implementazione dei sistemi di videosorveglianza e di illuminazione sul proprio territorio, intesi quali utili strumenti di prevenzione e repressione dei reati a supporto delle attività svolte dalle Forze dell’ordine”.

Su questo fronte, il sindaco Tomatis ha fornito un aggiornamento positivo: “Per quanto riguarda il tema della videosorveglianza, proprio durante l’ultima seduta del consiglio comunale è arrivato il via libera alla convenzione che attesta la collaborazione operativa tra la polizia locale di Albenga e la polizia locale di Ceriale, che dovrebbe consentirci di accedere a un finanziamento di 250mila euro proprio per l’implementazione delle telecamere”.