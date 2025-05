Serie D, Vado sul velluto contro il Gozzano. Tarabotto: “Complimenti alla squadra, ora vorrei vincere i playoff”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio, presso le mura amiche dello stadio “Ferruccio Chittolina”, il Vado ha affrontato il Gozzano in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Nonostante le assenze dei due giocatori più prolifici della squadra, ovvero Vita e Alfiero, il match si è concluso sul punteggio di 4-1 in favore dei padroni di casa i quali sono riusciti a mettere in mostra tutte le proprie migliori qualità.

Oltre a Edoardo Capra e al presidente Franco Tarabotto, al termine della sfida ad intervenire è stato anche il vicepresidente Luca Tarabotto: “Oggi ho piacere come direttore di fare i complimenti alla squadra. Devo dire che quella disputata oggi è stata un’ottima partita sotto la maggior parte dei profili. Abbiamo sbagliato anche qualcosa però era importante scendere in campo nel modo giusto e devo dire che fin dall’inizio si è vista una squadra che voleva imporre la sua idea essendo padrona del campo. Fin da subito abbiamo avuto delle occasioni lampanti, poi devo dire che la partita si è sviluppata come doveva. In questo momento volevo principalmente fare i complimenti per la prestazione che è stata fatta, fare i complimenti al mister e a coloro che hanno preparato la partita la scorsa settimana. Sono rimasto contento anche della gara disputata da Michelucci, Foglio e dall’ingresso di Corengia. Oggi personalmente parlando torno a casa contento e soddisfatto”.

In seguito l’intervistato ha proseguito dichiarando: “Fare i bilanci a fine stagione non è mai semplice. Noi nonostante i numerosi problemi verificatisi durante la stagione siamo riusciti ad arrivare al miglior piazzamento del Vado da quando sono qua. A prescindere da tutto ciò che è successo siamo riusciti a concludere l’annata al terzo posto in classifica con il Bra che ha disputato un campionato a parte; capovolgendo la medaglia si può dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Nel calcio però non si finisce mai di imparare e questo è un campionato che ci deve aver insegnato qualcosa, a me per primo. Io come sempre detto al presidente mi prendo le mie responsabilità su tutto. Se ho sbagliato o se c’è stato qualche errore il primo responsabile sono io, non ho alcun tipo di problema a dirlo. Oggi però ho avuto piacere a venire in sala stampa perchè ho visto una buona partita e devo dire che tornerò a casa contento dopo aver assistito a questa prestazione da parte dei ragazzi”.

Infine il vicepresidente Tarabotto ha concluso guardando al futuro: “Sinceramente vorrei vincere i playoff. Per quanto riguarda invece la prossima stagione, sarei curioso di vedere una Serie D a otto gironi invece degli attuali nove. C’è da dire che già a questo livello si trovano squadre gestiste da proprietà importanti. Noi penso che in questi ultimi 4 anni ci siamo affermati in Italia come società di primo livello perchè abbiamo disputato delle stagioni importanti. All’inizio dell’anno non ho mai detto che avremmo voluto vincere il campionato, però è chiaro che avessimo un’ambizione abbastanza importante. Allo stesso tempo però credo che sia giusto rinnovare i complimenti al Bra, squadra la quale rimango della convinzione che abbia capito di poter vincere il campionato dopo averci battuto 5-0 (riferimento al risultato maturato alla terza giornata di campionato, ndr)”.