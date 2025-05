Serie D, Vado. Cinque conferme in campo mentre il team manager Fulvio Florean saluta: “Grazie a tutti”

“Colloquio anche per me ieri con il Direttore Paolo Mancuso. Per la stagione sportiva 2025/26 ci sarà bisogno di figure presenti tutti i giorni intorno alla squadra. Per impegni lavorativi e altri impegni sportivi, io ovviamente, non posso dare disponibilità e quindi non sarò più il Team Manager della Prima Squadra. Un ringraziamento a tutti e auguro futuri successi, come merita il Presidente Franco Tarabotto.