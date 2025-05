Parole durissime

Serie D, Vado. Capitan Capra in tackle: “O via certi dirigenti o lascio il contratto”. F.Tarabotto: “Resetto tutto, riparto da zero”

Parole durissime, non fa il nome ma non è difficile intuire con chi ce l'abbia: "Chi ha costruito la squadra non si fa mai qualche domanda?" e invoca libertà per il tecnico dell'anno prossimo (Roselli)