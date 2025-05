Serie D, semifinale Play-Off: un Vado sul velluto schianta il Gozzano (4-1)

Vado-Gozzano 4-1 (43′ “aut” Ori, 50′ Venneri, 64′ Donaggio, 76′ Merkaj – 66′ Pavesi)

Seconeo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Gozzano 4-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

76′ GOL VADO! N’Dianefo appena subentrato serve il taglio di Merkaj. L’attaccante rossoblu, messo davanti al portiere, questa volta non sbaglia e può aggiungersi anch’egli nel tabellino dei marcatori. 4-1.

66′ GOL GOZZANO! Pavesi riceve un cross basso dalla sinistra e con un tiro in diagonale sorprende Bellocci. 3-1.

64′ GOL VADO! Prodezza di Donaggio. L’attaccante rossoblu, complice anche la retroguardia avversaria alta e sbilanciata, parte in progressione da centrocampo. Brucia in velocità il diretto marcatore e si presenta a tu per tu col portiere Aiolfi, infilandolo con un tiro a giro a mezza altezza. 3-0.

62′ Altra grande occasione Vado, padrone del campo. Montesano lancia dalle retrovie. Donaggio serve a rimorchio Merkaj il quale, da posizione assai invitante – con tutto lo specchio di porta a disposizione – sbaglia il controllo allungandosi il pallone.

55′ Attimi di apprensione per i locali. Capra rimane a terra in uno scontro di gioco. Dopo un paio di minuti rientra in campo.

50′ GOL VADO! Dal conseguente piazzato i padroni di casa raddoppiano. Corner da sinistra. Pisanu dalla bandierina, cross a rientrare. Venneri incorna nel cuore dell’area e gonfia la rete. 2-0.

49′ Occasione Vado. Donaggio serve Capra. Il fantasista rossoblu avanza e tira nell’angolino. Aiolfi salva ancora i suoi e in tuffo devia in angolo

47′ Gozzano in attacco. Carollo, destro dal limite. Fuori di poco.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Gozzano 1-0.

45′ Un minuto di recupero.

43′ GOL VADO! Iniziativa individuale di Abonckelet. Il centrocampista franco-senegalese va via di prepotenza e in velocità sulla fascia sinistra con un “numero” su tre avversari e mette in mezzo. Un difensore piemontese, nel tentativo di intervenire in anticipo su Merkaj, manda il pallone nella propria porta. I locali sbloccano con merito la contesa. 1-0.

38′ Gozzano in attacco. Sangiorgio, bordata dal limite. Centrale ma potente, Bellocci respinge coi punti.

32′ Salducco converge dalla destra e va col sinistro. Fuori.

30′ Merkaj spara alle stelle dal limite. Si annotano a tabellino almeno quattri nitide opportunità vadesi nella prima mezz’ora di gioco. Attacco, privo degli arieti di Vita e Alfiero, finora poco “cattivo” e poco preciso.

27′ Altra occasione Vado. Capra crossa dalla sinistra, Donaggio di testa manda a lato da buona posizione.

21′ Donaggio tenta dai venticinque metri, a lato.

Trascorso il primo quarto d’ora. Pallino del gioco in mano ai locali.

13′ Doppia opportunità Vado. Capra riceve dal limite, salta un avversario e indirizza nell’angolino basso. Aiolfi si distende e respinge lateralmente.

Donaggio rinviane sul pallone e, da posizione defilata, prova a sorprende Aiolfi sul primo palo. Il portiere ospite risponde nuovamente presente e devia in corner.

11′ Bella azione nello stretto del Vado. Merkaj calcia dentro l’area, murato da un difensore piemontese.

9′ Prova a rispondere il Gozzano. Cross dalla destra. Bianchi, contro-traversone dal fondo sinistro, che attraversa l’intera area piccola. Nessun giocatore ospite appostato sotto porta.

1′ Vado a un passo del vantaggio. Pisanu sventaglia sulla fasca destra per Capra. Questi mette basso al centeo. Merkaj, completamente solo nell’area piccola, manda incredibilmente fuori davanti al portiere, divorandosi una rete praticamente fatta.

Vado: Bellocci, Pisanu (88′ Prisco), Montesano, Capra (68′ Picone), Michelucci, Abonckelet (75′ N’Dianefo), Merkaj, Venneri, Donaggio (82′ Corengia), Cottarelli (55′ Troiano), Foglio

A disp.: Sattanino, Monteverde, Vita, Mameli. All. Boisfer

Gozzano: Aiolfi, Bianchi, Pennati, Lischetti, Sangiorgio (68′ Sangiorgio), Ori, Di Giovanni, Salducco (52′ Pavesi), Carollo, Monteleone, Dalmasso (52′ Gemelli)

A disp.: Ravarelli, Pigato, Lattari, Fragomeni, Hoxha, Ahayaoui, Areco. All. Lunardon

Arbitro: Marco Zini (Udine). Assistenti: Alessandro Caricati (Conegliano Veneto) e Andrea Colitti (Cinisello Balsamo). Quarto uomo: Filippo Balducci (Empoli)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (23°) .Fondo sintetico in buone condizioni. Angolino 9-3. Spettatori 200 circa

Vado Ligure. Passerella di fine stagione. Nella semifinale Play-Off del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i piemontesi del Gozzano. Fischio di inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 16:00.

La grande delusa contro la rivelazione del girone di ritorno. Da una parte infatti il Vado, in estate costruito per vincere, una delle grandi deluse del campionato.

Due cambi di allenatore di mister De Lucia e Cottafava (più la scelta finale interna di Boisfer traghettatore) non sono bastati per raggiungere l’obiettivo Serie C. Un avvio stentato, poi alcuni segnali incoraggianti alla fine del girone di andata (chiuso con 7 vittorie di fila). Nel momento cruciale della stagione tuttavia, ai primi di gennaio, è sopraggiunta la capitolazione nello scontro diretto contro il Bra (0-3), che ha spento gli entusiasmi e ridimensionato – almeno per quest’anno – le ambizioni dei vadesi. Il club del presidente Tarabotto, in quel momento secondo in classifica, si è successivamente dovuto accontentare del terzo posto. Raggiunto domenica scorsa, all’ultima giornata, col successo in casa del Derthona (0-2).

Dall’altra parte invece troviamo il giovane Gozzano, rivelazione della seconda parte del campionato. La compagine novarese, allenata dall’ex tecnico del Ligorna Lunardon, dopo poche giornate era ultima in graduatoria. Grazie a uno strepitoso girone di ritorno (la squadra ad aver fatto più punti nel girone di ritorno), ha ottenuto un sorprendente quarto posto.

In caso di parità si disputeranno due tempi supplementari. Se al termine degli stessi il risultato fosse sempre in parità, il Vado accederebbe in finale in virtù del miglior piazzamento.

L’altra semifinale, in contemporanea, vede impegnata la Lavagnese (giunta 5°) in casa della NovaRomentin (arrivata 2°).