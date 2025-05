Serie D, Manuel Gerundo saluta il Vado: “Un viaggio pazzesco”

Vado Ligure. Ieri sera sui social è arrivato il messaggio di saluti di Manuel Gerundo all’ambiente Vado. Dopo quattro anni, l’ormai ex massoterapista-osteopata rossoblù ha scritto: “Ed eccoci qua, è arrivato quel momento che non ti aspetti ma che purtroppo prima o poi deve arrivare perché nel calcio come nella vita tutto ha un inizio e una fine. Sono stati 4 anni intensi fatti di gioie e dolori, di sacrifici e gratificazioni, fatti di conoscenze vere sincere, di amicizie che porterò per sempre con me”.

Un percorso ricco di risultati: “Sono arrivato in questa società dove l’area sanitaria a malapena esisteva, vado via lasciando un valore aggiunto per la società. Tutto questo grazie a tutti quelli che hanno collaborato e lavorato con me in questi anni! È stato un viaggio pazzesco che mi ha permesso di crescere sotto tutti i punti di vista quello professionale ma soprattutto quello umano”.

“Grazie Vado!“, conclude.