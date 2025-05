Serie D, la Cairese raggiunge la salvezza buttando il cuore oltre l’ostacolo, il capitano Boveri: “Questa è la conferma di tutti i sacrifici”

Cairo. Termina con l’obiettivo principale raggiunto il campionato della Cairese. Con Solari in panchina, che ha preso il posto lasciato libero da Nappi, la squadra non è prima riuscita, per un soffio, ad aggiudicarsi la salvezza diretta, trovandola poi con un sonoro 2-0 contro il Chieri ai playout per chiudere al meglio la loro annata in Serie D dopo diverso tempo.

Una prova difensiva impeccabile quella messa in campo dall’undici gialloblù, che ha blindato la porta dai tentativi piemontesi. Boveri, capitano della squadra, si è messo in mostra insieme ai suoi compagni di reparto, parlando nel post partita di come è stata maturata questa salvezza nonostante una stagione non proprio facile.

“Siamo partiti sapendo di affrontare un campionato difficile”, dopo 33 anni senza Serie D l’obiettivo era la salvezza: “Sapevamo che sarebbe stata dura ma ci siamo riusciti. Siamo felicissimi, abbiamo lottato perchè da neopromossi ogni tanto la testa può andare giù, però il gruppo c’è sempre stato ed è sempre stato unito, oggi è arrivata la risposta”.

“La società ha fatto grossi investimenti – continua il capitano -, e questa piazza è da tanto tempo che non partecipava a campionati così importanti. Faccio i complimenti alla mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici, tiene alla squadra e a Cairo. Secondo me non sempre gli è riconosciuto questo aspetto, ma loro fanno molto per la città, oggi è stata la conferma”.

Una salvezza arrivata soprattutto grazie all’animo del gruppo: “Prima della partita ci siamo chiusi nello spogliatoio, sapevamo quanto era fondamentale per noi questa partita. Abbiamo dato l’anima e il cuore, si è visto. Penso che i nostri tifosi siano veramente orgogliosi di noi, abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Pubblico dodicesimo uomo? Sono d’accordo e me lo aspettavo, nelle partite importanti la città ha sempre risposto presente. In futuro vorrei più solidità e più pubblico sugli spalti, questa piazza e società lo meritano”.