Serie D, la Cairese farà i playout. Solari: “Fatto il possibile per evitarli, ora una battaglia: abbiamo le qualità per salvarci”

Cairo Montenotte. Alla Cairese non è bastata la vittoria di oggi contro il Ligorna per salvarsi direttamente: i gialloblù dovranno affrontare i playoff per mantenere la Serie D. Mister Matteo Solari plaude i suoi per la prestazione di oggi al Cesare Brin, ma lo sguardo è ovviamente rivolto all’importantissima sfida di settimana prossima contro il Chieri. Sempre tra le mura amiche, la Cairese si giocherà il tutto per tutto per l’obiettivo salvezza.

“Abbiamo fatto il possibile per evitare i playoff – dichiara Solari – però abbiamo concesso qualche errore e ora dobbiamo ripagare le mancanze avute. Non sono bastati i punti che abbiamo fatto in queste ultime giornate. Prepareremo la partita, come sempre, in maniera specifica. Sappiamo che andremo a fare una battaglia, una gara che si giocherà sui nervi nella quale avremo il 50% di possibilità di farcela. Abbiamo le qualità per portarci a casa questa salvezza“.

Per il tecnico gialloblù la differenza la farà l’atteggiamento: “Domenica a Varese abbiamo fatto una delle più belle partite dell’anno. Come oggi, c’è stato un atteggiamento straordinario. Dobbiamo fare la terza partita con questo atteggiamento per chiudere la stagione come ci auspichiamo”.

“In queste partite abbiamo fatto cinque punti in più dell’andata. Sicuramente abbiamo fatto meglio, ma mi rammarico delle due sconfitte con Oltrepò e Gozzano: bastava un pareggio per essere fuori da questa situazione. Contro l’Imperia è stata quella in cui abbiamo bucato e mi lascia più l’amaro in bocca. Ora mettiamoci tutto alle spalle“, chiosa.