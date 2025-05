Serie D, il Vado si prepara per la finale playoff. Boisfer: “Vogliamo provare a vincere, sono sicuro che i ragazzi disputeranno una grande partita”

Vado Ligure. Domenica pomeriggio, presso le mura amiche dello stadio “Ferruccio Chittolina”, il Vado ha affrontato il Gozzano in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “A” del campionato di Serie D. Nonostante le assenze dei due giocatori più prolifici della squadra, ovvero Vita e Alfiero, il match si è concluso sul punteggio di 4-1 in favore dei padroni di casa i quali sono riusciti a mettere in mostra tutte le proprie migliori qualità.

Nel post-gara sono state svariate le voci rossoblù che hanno scelto di intervenire tra cui quella di mister Rodrigue Boisfer, visibilmente soddisfatto per quanto mostrato dai suoi: “Devo dire che era già da qualche settimana che le nostre prestazioni stavano migliorando grazie ad un gioco propizio alla creazione di svariate occasioni da gol. Oggi i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. I giocatori sono riusciti a fare ciò che avevamo provato in settimana. Quello che mi piace di loro è il coraggio e la voglia di divertirsi ancora. Dico sempre ai miei ragazzi che sono bravi, forti e che hanno voglia di giocare a calcio. Spero che da fuori si sia visto. Avevamo un altro obiettivo, è vero. Però ci siamo, quindi andiamo avanti e proviamo a vincere i playoff. Siamo veramente felici, sia io che il mio staff. Siamo sempre lì a lavorare per i ragazzi e, dopo la partita di oggi, siamo stati ripagati per il tempo dedicato”.

Sulla mancata promozione in Serie C: “È un peccato, c’è stato un momento della stagione dove purtroppo un paio di sconfitte ci hanno allontanato dal nostro obiettivo, motivo per cui si è verificato un calo mentale. Tuttavia ho provato a motivare i ragazzi spronandoli a ripartire, a crederci e ad avere un nuovo obiettivo. Per adesso ci stiamo riuscendo, i ragazzi si stanno divertendo. Sono contentissimo”.

Come sottolineato in precedenza, il Vado contro il Gozzano è riuscito a siglare quattro reti nonostante l’assenza dei due attaccanti di riferimento della squadra, Alfiero e Vita: “Questa è la forza di questo gruppo. Anche se i giocatori che avevano segnato 40 gol in due erano fuori i nostri riferimenti offensivi hanno fatto benissimo sia in fase di possesso che di non possesso. Hanno fatto gol tutti e due, sono veramente contento perchè tutte le settimane stanno continuando ad allenarsi bene e hanno grande voglia di raggiungere questo obiettivo. Manca ancora una settimana, poi tireremo le somme”.

Infine mister Boisfer si è concentrato sulla sfida che domenica vedrà il Vado opporsi alla NovaRomentin: Andremo a giocarci la partita, arrivare ai playoff rimane pur sempre una soddisfazione. Il più bravo vincerà però voglio andare lì e giocarmela contro una squadra che sappiamo essere ottima. I ragazzi secondo me faranno davvero una grande partita”.