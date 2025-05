Serie D, il Celle Varazze prepara la rivoluzione: solo sette le possibili conferme

Con ogni probabilità il direttore sportivo Umberto Barletta vestirà i panni del rivoluzionario per allestire un Celle Varazze intenzionato a recitare un ruolo da protagonista dalla prossima Serie D.

Quel che filtra alle latitudini dell’Olmo-Ferro è la volontà di recitare un ruolo di primo piano anche in quarta serie. Per farlo, la rosa sarà stravolta con l’intento però di creare un progetto tecnico perlomeno triennale. Si punterà su giocatori del territorio e in questo senso il nome circolato di Scannapieco del Ligorna, un interessamento, pare una soluzione ottimale per il pacchetto arretrato.

Proprio in difesa sono arrivate le conferme di Debenedetti e Padovan, ma non dovrebbero essere più di sette i confermati rispetto alla scorsa stagione.