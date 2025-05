Serie D, la Cairese vince nettamente contro il Ligorna ma non basta: salvezza rimandata, si deciderà tutto ai playout

Risultato: Cairese 4-1 Ligorna (38’ Boveri, 46’ Fernandez, 53’ Cericola, 85’ Soknha, 88’ Gargiulo)

Al 91’ termina qui. La Cairese fa il suo e vince contro il Ligorna ma non basta: la Vogherese si impone nei confronti dell’Oltrepò e la contemporanea vittoria del Chieri condanna i gialloblù alla disputa dei playout.

Al 90’ il Ligorna inserisce Segalerba al posto di Bacigalupo.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

All’88’ la Cairese arrotonda ulteriormente il punteggio sfruttando al meglio un calcio piazzato: Gargiulo segna di testa, è 4-1 gialloblù! Nel frattempo il Ligorna sostituisce Lionetti favorendo l’ingresso in campo di Costantino.

All’87’ standing ovation per il capitano del Ligorna Stefano Botta, alla sua ultima partita in carriera: dentro Piredda al suo posto.

All’85’ Lartey scappa sulla fascia trovando nel cuore dell’area di rigore Soknha il quale, a porta spalancata, mette il punteggio in sicurezza: è 3-1 Cairese al “Brin”!

Al 77’ la Cairese sostituisce proprio Biancheri per favorire l’ingresso in campo di Diagne.

Al 71’ Biancheri dispone di un’altra ottima chance per arrotondare il punteggio ma manca l’appuntamento con il pallone che termina sul fondo.

Aggiornamento dagli altri campi: ha pareggiato la Vogherese. Mentre il Chieri si avvia verso i playout (i piemontesi sono avanti 3-1 nei confronti del Borgaro Nobis) i lombardi rimettono tutto in discussione grazie ad una rete che tiene in apprensione ma per il momento non rovina il pomeriggio della Cairese.

Al 67’ mister Solari opta per operare un’altra doppia variazione: dentro Castiglia e Vignaroli, fuori Federico e Chiarlone.

Al 61’ la Cairese torna a rendersi pericolosa con Biancheri che dispone di un’ottima occasione, ma il suo tentativo di girata viene murato.

Al 53’ incredibile al “Brin”. Il Ligorna accorcia le distanze approfittando di un pasticcio colossale della retroguardia dei locali. Cangane manca un controllo apparentemente agevole spalancando la porta a Cericola che, senza nessun tipo di opposizione, deposita il pallone in rete: è 2-1! Torna ad aprirsi la sfida.

Al 46’ pronti, via e Fernandez dà immediatamente ragione a mister Solari fulminando Atzori dopo essersi involato verso la porta grazie all’assist illuminante di Biancheri. Ligorna ancora con la testa negli spogliatoi, la Cairese ringrazia: è 2-0 gialloblù al “Brin”!

Alle 16:05 l’arbitro comanda l’inizio della seconda frazione con entrambe le squadre che optano per operare qualche accorgimento: dentro Fernandez e Sokhna al posto di Anselmo e Turone tra le file della Cairese, mentre il Ligorna sostituisce Danovaro e Murgia per favorire l’ingresso di Traverso e Hodaj.

Termina così 1-0 un primo tempo avaro di emozioni, 45 minuti in cui la Cairese è riuscita a trovare la via della rete regalandosi la speranza di poter evitare il purgatorio dei playout.

Al 44’ Anselmo di testa avrebbe l’occasione per arrotondare il punteggio dopo il liscio di Turone, ma il suo tentativo termina di poco sopra la traversa.

Aggiornamento dagli altri campi: in questo momento la Cairese sarebbe salva senza la necessità di disputare i playout. L’Oltrepò infatti sta vincendo sul campo della Vogherese mentre il Chieri si sta imponendo nei confronti del Borgaro Nobis. Se le partite terminassero in questa maniera, i gialloblù potrebbero festeggiare il mantenimento della categoria.

Al 38’ si sblocca il match. Dagli sviluppi di corner il capitano dei locali riesce a ribadire in rete la spizzata di un compagno che gli spalanca la porta facendo esultare i tifosi di fede gialloblù presenti al “Brin”: è 1-0 Cairese!

Al 37’ prosegue il pressing offensivo della Cairese che guadagna un buon calcio d’angolo.

Al 30’ Turone di testa tenta di trasformare in oro l’ottimo cross di Anselmo, ma il suo tentativo termina sopra la traversa.

Al 27’ è ancora la Cairese a cercare la via della rete senza riuscire però nel proprio intento: per il momento resiste il risultato di 0-0 al “Brin”.

Al 20’ ecco il primo vero squillo del match. Federico dal limite dell’area cerca la porta trovando la risposta dell’estremo difensore avversario. I genovesi però faticano a spazzare e Lartey dispone di altre due ottime chance trovando prima l’opposizione di un difensore, poi una conclusione fuori misura: buona sortita offensiva della Cairese, tiene bene il Ligorna.

Al 15’ grande equilibrio e pochissime emozioni in campo fino a questo momento. All’ordine e la compostezza del Ligorna si oppongono i tentativi di una Ciarese che però fatica ad impensierire Atzori.

Al 7’ nota tattica: la Cairese si schiera con 4-2-3-1 offensivo, il Ligorna risponde con un 3-5-2 compatto. Nei gialloblù Turone agisce sulla trequarti insieme agli esterni Chiarlone e Anselmo. Bianchieri unica punta, cerniera di centrocampo composta da Federico e Lazzaretti.

Alle 15:01 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Cairese: 1 Cangane, 3 Lartey, 4 Boveri (C), 6 Turone, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 16 Biancheri, 20 Gargiulo, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 30 Federico.

A disposizione: 22 Zanon, 7 Garcia, 14 Berretta, 15 Sokhna, 21 Castiglia, 23 Bellotti, 29 Vignaroli, 38 Diagne, 39 Fernandez.

Allenatore: Matteo Solari.

Ligorna: 1 Atzori, 2 Danovaro, 3 Lurani, 5 Grosso, 7 Botta (C), 8 Bacigalupo, 14 Cericola, 21 Lionetti, 27 Vassallo, 29 Murgia, 30 Licco.

A disposizione: 12 Bodrato, 4 Miccoli, 9 Miracoli, 10 Costantino, 16 Segalerba, 19 Piredda, 20 Traverso, 25 Hodaj.

Allenatore: Simone Baudinelli.

Arbitro del match è il signor Michele Buzzone della sezione di Enna. A coadiuvarlo Giuseppe Francesco Magnifico e Leonardo Grimaldi, entrambi della sezione di Bari.

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio, presso lo stadio “Cesare Brin”, Cairese e Ligorna si sfidano in occasione di uno dei match valevoli per l’ultima giornata del campionato di Serie D (girone “A”). I gialloblù, vincenti in una sola occasione nelle ultime 12 gare (4 pareggi e 7 sconfitte gli altri risultati ottenuti), nella gara odierna tenteranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per regalarsi la speranza di potersi salvare direttamente. Per favorire questo traguardo tuttavia sarà necessario che si verifichino una serie di combinazioni che sorridano alla squadra allenata da mister Matteo Solari, la quale sarà in ogni caso chiamata ad imporsi. Nel caso in cui la Cairese vincesse, per evitare i playout il sodalizio del presidente Boveri dovrebbe augurarsi che la Vogherese (impegnata tra le mura amiche contro l’Oltrepò) non faccia lo stesso, oppure che Chieri e Borgaro Nobis (oggi di fronte l’una contro l’altra) pareggino rischiando di fatto di sancire la propria condanna (in caso di contemporanea vittoria di Vogherese e Cairese infatti, entrambe le squadre retrocederebbero). Ad opporsi ai gialloblù il Ligorna, formazione volenterosa di concludere il proprio percorso stagionale con uno squillo.