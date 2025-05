Serie D, Cairese: iniziato il confronto con Matteo Solari, potrebbe salutare il dg Laoretti

Archiviata la salvezza dopo la vittoria contro il Chieri, la Cairese può finalmente programmare con calma la prossima stagione in Serie D. L’anno scorso il salto di categoria era arrivato a metà giugno e il tempo per allestire la squadra non è stato molto, anzi.

A inizio settimana il primo contatto tra la dirigenza e mister Matteo Solari. L’allenatore nella conferenza stampa post playout aveva espresso la volontà di rimanere e il presidente Fabio Boveri ne aveva elogiato il lavoro rimandando però la conferma definitiva a dopo il colloquio. Le parti sembrerebbero intenzionate a proseguire insieme. L’allenatore avrebbe chiesto, come normale che sia, di poter incidere sul mercato. Mancherebbero solo i dettagli all’annuncio. Come da qualche estate a questa parte, anche su Matteo Giribone, il ds, circolano voci di un addio, ma da prendere con le molle visto che alla fine il dirigente ha sempre sposato la causa gialloblù.

In Val Bormida circola invece insistenti i rumors di una possibile separazione tra il club gialloblù e il direttore sportivo Franz Laoretti. Il dirigente potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni alla guida della macchina organizzativa Cairese.