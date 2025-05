Sarà ancora Serie D: la Cairese batte il Chieri e centra la salvezza

Risultato: Cairese 2-0 Chieri (17’ Vignaroli, 39’ rig. Fernandez)

Al 96’ finisce qui! La Cairese batte 2-0 il Chieri e centra la salvezza in Serie D.

Al 92’ Edera calcia ancora una punizione da buona posizione, ma prima la deviazione della barriera eretta dai gialloblù e poi Cangane sventano la minaccia.

Al 91’ Lartey viene sanzionato per aver commesso un fallo tattico.

Il direttore di gara comanda 6 minuti di recupero.

All’89’ Cangane torna a blindare la sua porta mettendo i guantoni sulla sempre più probabile salvezza dei suoi.

All’87’ Fernandez cerca la porta la posizione defilata tentando di chiudere la sfida, ma il suo tentativo termina fuori misura.

All’85’ Oubakent lanciato in campo aperto si presenta a tu per tu con Faccioli ma, incredibilmente, fallisce l’occasione del possibile 3-0 venendo rimontato da un difensore avversario-

All’83’ Cangane viene ammonito per eccessiva perdita di tempo. La Cairese vede la meta, fondamentale ora sarà mantenere l’ordine dimostrato fin qui.

All’82’ Edera cerca la porta incaricandosi di calciare direttamente una un’azione, ma il suo tentativo sfiora soltanto l’incrocio dei pali spegnendosi sul fondo.

Al 77’ anche Bennucci si iscrive all’elenco degli ammoniti.

Al 75’ Vignaroli dispone dell’occasione per chiudere la sfida, ma il suo tentativo termina sopra la traversa.

Al 73’ il Chieri opta per operare un’altra sostituzione: Ribaudo lascia il campo per favorire l’ingresso di Henry.

Al 69’ Castiglia appena entrato semina il panico cercando immediatamente la porta difesa da Faccioli dalla distanza: il pallone sfiora il palo e termina sul fondo, ottimo impatto con la gara per il numero 21 dei gialloblù

Al 68’ entrambe le squadre optano per operare qualche variazione: tra le file della Cairese Oubakent e Castiglia rilevano Anselmo e Federico, mentre il Chieri inserisce Iacovoni al posto di Silvestri.

Al 62’ Boveri alza tantissimo la linea difensiva dei gialloblù arrivando a compiere un intervento considerando eccessivamente irruento addirittura a centrocampo: ammonizione inevitabile per il capitano della Cairese.

Al 60’ spinge forte il Chieri nel tentativo di riaprire la sfida, ma la Cairese dimostra di saper anche soffrire provando poi a fare male in ripartenza.

Al 58’ Anselmo viene sanzionato a causa di un intervento eccessivamente ruvido ai commesso ai danni di un avversario.

Al 56’ Borgna lascia il campo per favorire l’ingresso di Guida: cambia qualcosa il Chieri nel tentativo di riaprire la contesa.

Al 48’ la Cairese dispone immediatamente di una grandissima chance per chiudere la contesa, ma nessun attaccante riesce ad arrivare sul pallone nonostante una gremita presenza in area di rigore vanificando di fatto l’occasione creata.

Alle 17:05 prende il via la seconda frazione di gioco. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dall’inizio. L’unica variazione è rappresentata da Ferrara il quale al 24’ del primo tempo ha sostituito l’infortunato Petracca.

Termina tuttavia 2-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo decisamente godibile, 45 minuti ben interpretati dalla Cairese che, in questo momento, sarebbe salva.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 42’ reagisce rabbiosamente il Chieri che, sotto di due gol, vede ora complicarsi terribilmente il proprio percorso verso la salvezza. Una mischia furibonda in area di rigore costringe Cangane a fare gli straordinari, ma l’estremo difensore gialloblù mette la firma su quella che per adesso è stata una partita praticamente permetta per la Cairese padrona di casa.

Al 39’ lo stesso Fernandez si incarica della battuta del penalty spiazzando Faccioli: pallone da una parte, portiere dall’altra. Esplode la gioia del pubblico di fede gialloblù presente al “Brin”, è 2-0 Cairese!

Al 38’ torna a spingere la Cairese con Fernandez che, con un tentativo di cross, trova il tocco di mano in area di un difensore avversario: sarà calcio di rigore per i gialloblù.

Al 32’ dagli sviluppi di corner Henry dispone di un’ottima occasione per ristabilire la parità, ma il suo tentativo di potenza non inquadra lo specchio della porta.

Al 31’ il Chieri prova a farsi vedere dalle parti di Cangane, ma la retroguardia della Cairese fa buona guardia chiudendo in angolo.

Al 24’ un problema fisico costringe il tecnico del Chieri ad operare la prima sostituzione del match: dentro Ferrara, fuori Petracca.

Al 19’ tensione alle stelle in campo con i giocatori di entrambi le squadre che iniziano ad accusarsi reciprocamente accendendo una mischia a centrocampo. Il direttore di gara prova a risolvere il tutto ammonendo Federico, ma il sentore è che la posta in palio stia iniziando a farsi sentire.

Al 17’ si sblocca il match. Vignaroli approfitta di uno splendido cross di Fernandez svettando di testa nel cuore dell’area di rigore: Faccioli battuto e “Brin” in festa, è 1-0 Cairese!

Al 16’ la Cairese conferma di essere scesa in campo con il piglio giusto spaventando nuovamente la retroguardia della formazione ospite con una buona conclusione di Lazzaretti che però viene murata.

Al 9’ nota tattica: Solari conferma il 4-2-3-1 per la sua Cairese optando soltanto due variazioni rispetto alla sfida disputata 7 giorni fa contro il Ligorna. Vignaroli e Fernandez sono le scelte del tecnico gialloblù, giocatori i quali prendono il posto di Chiarlone e Biancheri. Difesa e cerniera di centrocampo confermate dunque, mentre davanti l’allenatore dei gialloblù ha preferito cambiare qualcosa. 3-5-2 conservativo invece per il Chieri, formazione che in questi primissimi minuti sta cercando di rimanere compatta chiudendo tutte le possibili linee di passaggio agli avversari.

Al 6’ buon inizio della Cairese che tenta immediatamente di far valere il fattore casalingo con un buon pressing offensivo: risponde difendendo ordinatamente il Chieri.

Alle 16:03 prende il via il match.

Le formazioni

Cairese: 1 Cangane, 3 Lartey, 4 Boveri (C), 6 Turone, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 20 Gargiulo, 27 Garbarino, 29 Vignaroli, 30 Federico, 39 Fernandez.

A disposizione: 22 Zanon, 5 Di Lucia, 7 Garcia, 15 Sokhna, 19 Oubakent, 21 Castiglia, 23 Bellotti, 24 Ngamba, 28 Chiarlone.

Allenatore: Matteo Solari.

Chieri: 1 Faccioli (C), 2 Nesci, 4 Bennucci, 5 Dumani, 6 Petracca, 7 Ozara, 8 Spunticcia, 9 Edera, 10 Henry, 11 Borgna, 25 Silvestri.

A disposizione: 12 Pedone, 13 Silano, 14 Ribaudo, 15 Marino, 16 Simone, 17 Alhijjawi, 18 Ferrara, 19 Iacovoni, 20 Guida.

Allenatore: Marco Molluso.

Arbitro del match è il signor Andrea Mazzer della sezione di Conegliano. Steven La Regina e Nicola Monaco (rispettivamente di Battipaglia e Sala Consilina i suoi assistenti. Ruolo di quarto uomo affidato al signor Giacomo Pasquetto.

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio presso il “Cesare Brin” Cairese e Chieri si sfidano in occasione di una gara che vale una stagione. Gialloblù e piemontesi infatti scendono in campo in occasione della gara playout del girone “A” del campionato di Serie D. Dopo una stagione scandita da alti e bassi, la formazione guidata da Matteo Solari avrà l’occasione di raggiungere il proprio obiettivo stagionale. La Cairese disporrà di due risultati su tre per salvarsi a fronte del miglior piazzamento in classifica rispetto agli avversari odierni. In caso di parità al termine del 90’, saranno tempi supplementari. Dopodiché, nel caso in cui permanesse l’equilibrio, i gialloblù anche con un pareggio potrebbero festeggiare la permanenza nella categoria.