Serie D, altro playoff vinto per Gabriele Fresia: ora il portiere ingauno sogna il professionismo

Ravenna. È ormai da tre stagioni che il nome di Gabriele Fresia è iniziato a circolare con maggiore insistenza nel campionato di Serie D. A seguito delle due stagioni a Vado, l’estate scorsa il classe 2005 ha sposato il progetto Ravenna insieme ai suoi ex compagni Lo Bosco e Di Renzo. Gli obiettivi erano sempre di alto profilo e, considerando il blasone del club, l’asticella si è alzato fino al massimo. Dopo la vittoria del campionato da parte del Forlì, era cruciale trionfare nella fase dei playoff per avere delle chance di promozione in Serie C. E così è stato: il Ravenna batte 2-1 il Tau Altopascio e i giallorossi festeggiano.

Con questo risultato, infatti, il club ravennate si trova ad un passo dal professionismo essendo in prima posizione nella graduatoria nazionale per i ripescaggi. Insomma, una terza vittoria playoff consecutiva con un sapore ancora più speciale per il giovane portiere ingauno, diventato un idolo della tifoseria. Arrivato questo pomeriggio il messaggio di congratulazioni da parte del Ceriale, società nella quale ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio.

La nota dei biancoblù:

“Il Ceriale si congratula con Gabriele Fresia per la vittoria dei playoff di Serie D, la terza in tre anni: le prime due con la maglia del Vado, quest’anno con quella del Ravenna.

Portiere classe 2005 che con noi ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio, sta dimostrando qualità e personalità ai confini con il calcio professionistico. I successi nella sua avventura ravennate, così come in quella vadese, sono solo la conferma del suo valore.

Complimenti Gabriele, avanti così sperando in un celere e meritato approdo nel professionismo!”